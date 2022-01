Beursblik: trend Amerikaanse banengroei intact Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in december was beduidend beter dan verwacht en ook breed gedragen, net als in november en oktober. Dit concludeerde Rabobank woensdag uit het ADP-rapport, dat een cijfer van 807.000 liet zien. "Met een bijdrage aan de groei uit alle sectoren zet december onder aanvoering van de horeca de trend uit de twee maanden ervoor voort", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De enige slag om de arm blijft dat de cijfers nog geen eventuele effecten van de omikronvariant van het coronavirus bevatten. Dat moeten we nog even afwachten", aldus Marey. Vrijdag volgt het officiële Amerikaanse banenrapport. De euro noteerde woensdag kort na publicatie van de cijfers op 1,1306 dollar, een stijging met 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

