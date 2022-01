Ryanair vervoert minder passagiers in december Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft in december 9,5 miljoen passagiers vervoerd, wat minder is dan in de vier voorgaande maanden, maar nog wel vele malen beter dan een jaar eerder. Dat meldde de budgetvliegmaatschappij woensdag.



In de maanden augustus tot en met november kwam het aantal passagiers nog boven de tien miljoen uit, met 11,3 miljoen in oktober als hoogste aantal.



De beladingsgraad was met 81 procent iets lager dan in oktober en november en ongeveer gelijk aan de zomermaanden.



Vergeleken met december vorig jaar ging het een stuk beter: toen vlogen er maar 1,9 miljoen passagiers, door strenge lockdowns in heel Europa vanwege het coronavirus. Bron: ABM Financial News

