Financiële directeur vertrekt bij Renewi

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Recyclingbedrijf Renewi zoekt een nieuwe chief financial officer, nu Toby Woolrych na tien jaar vertrekt. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend. Woolrych droeg bij aan de vorming van het bedrijf door de fusie in 2017 met Van Gansewinkel. Die integratie is afgerond en het bedrijf loopt goed, zodat bestuur en Woolrych wederzijds besloten dat het tijd is voor verandering. Woolrych vertrekt per 1 april. "Toby was instrumenteel in de vorming van Renewi en de transitie van een afval-ophaalbedrijf naar een bedrijf dat afval omzet in nieuwe producten", zei CEO Otto de Bont. Woolrych noemt Renewi goed gepositioneerd als een bedrijf dat initiatieven mogelijk maakt in de snelgroeiende circulaire economie. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News