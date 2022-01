Nederlandse Staat wil tot 5 miljard euro ophalen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse staat wil dinsdag 11 januari 2022 3,0 miljard tot 5,0 miljard ophalen met een nieuwe vijfjarige lening met een couponrente van 0,00 procent. Dit meldde het agentschap van het ministerie van Financiën woensdag. De lening loopt af op 15 januari 2026. Het Agentschap zal binnen achttien maanden in totaal zo'n 12 miljard euro aan staatsleningen uitzetten, door heropeningen. De prijs zal worden bekendgemaakt op de veilingdag. Het agentschap meldde verder dat de financieringsbehoefte voor 2022 is bijgesteld van 74,5 miljard naar 73,3 miljard euro. Daarvan is 30,7 miljard aflossingen van bestaande schulden. Bron: ABM Financial News

