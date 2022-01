Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger ook al werden de plussen op Wall Street dinsdag vertekend door koersdalingen voor techaandelen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een stijging van 0,3 procent op 492,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 16.254,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van eveneens 0,6 procent met een stand van 7.358,11 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,2 procent naar 7.523,51 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING signaleert dat beleggers iets minder enthousiast worden over aandelen met hoge koers-winstverhoudingen, nu de obligatierentes oplopen.

Wiersma zag dat in de eerste twee dagen van 2022 de Amerikaanse tienjaarsrente al met 13 basispunten is opgelopen naar 1,65 procent. In Europa is de Duitse tienjaarsrente met 6 basispunten gestegen naar 0,12 procent negatief. "De stijgende rente is het gevolg van de hoge inflatie en de verwachting dat de belangrijke centrale banken onder aanvoering van de Amerikaanse de geldkraan voorzichtig verder zullen gaan dichtdraaien", aldus Wiersma.

De omikronvariant van het coronavirus zal naar verwachting de economische groei niet heel sterk afremmen, maar vergroot wel de kans op aanhoudende inflatiedruk als de problemen in de aanvoerketens en de krapte op delen van de arbeidsmarkt aanhouden, zo verwacht ING.

Het Franse consumentenvertrouwen kwam over december onverwacht uit op 100 tegen 98 in november en conform de verwachting die vooraf was afgegeven.

In Europa verschenen enkele inkoopmanagersindices voor diverse dienstensectoren en die lieten een vertraging in de groei zien en in het geval van Duitsland was er zelfs sprake van krimp.

Vanmiddag wordt de banengroei voor de Amerikaanse private sector gepubliceerd. Over december wordt uitgegaan van een groei met 375.000 banen tegen 534.000 in november.

Verder komen in de VS ook inkoopmanagersindices voor de dienstensector over december naar buiten, naast de wekelijke olievoorraden. Vanavond volgen dan de notulen van de Fed.

Olie noteerde woensdag vlak tot licht lager. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 76,93 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 80,00 dollar werd betaald, een onveranderde notering.

De euro/dollar noteerde op 1,1310. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1297 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1283 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs en Frankfurt domineerden andermaal de plussen met een winst voor het aandeel Renault van 3,5 procent en een plus van eveneens 3,5 procent voor het aandeel Covestro. De koers van het aandeel Fresenius stond juist onder druk met een verlies van 2,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet.

De Dow Jones-index steeg dinsdag 0,6 procent tot 36.799,65 punten, de brede S&P500-index daalde 0,1 procent tot 4.793,54 punten en de techbeurs Nasdaq daalde 1,3 procent tot 15.622,72 punten.