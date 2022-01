Valuta: euro stabiel

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nog altijd stabiel ten opzichte van de dollar, maar kan vandaag in beweging komen als de Amerikaanse banendata over december flink afwijken van de prognoses.

"Daarnaast gaat de aandacht vandaag uit naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De markt heeft twee renteverhoging voor dit jaar al verdisconteerd, maar een Chinese overheid die heel kort op de bal zit kan de aanvoerlijnen ook dit jaar danig in de greep houden met alle gevolgen voor de inflatie van dien", aldus Mevissen, die, nog los van de banendata, verwacht dat de euro zich voorlopig binnen de recente bandbreedte van 1,1275 en 1,1375 dollar handhaaft.

De voorzitter van de Federal Reserve van Minneapolis Neel Kashkari gaat voor dit jaar uit van twee renteverhogingen. Kashkari staat bekend om zijn steun aan een ruimhartig monetair beleid vanwege de coronacrisis, maar in een essay op de site van de Fed betoogde de voorzitter dat verkrapping nu echt noodzakelijk is om de hoge inflatie te bestrijden.

Mevissen verwacht dat het Britse pond de komende tijd vooral onder invloed komt te staan van de Brexit-discussie, ofschoon met de achterwege gebleven coronamaatregelen van de Britse regering het Britse pond nu het voordeel van de twijfel geniet.

Het Franse consumentenvertrouwen kwam over december onverwacht uit op 100 tegen 98 in november en conform de verwachting die vooraf was afgegeven.

In Europa verschenen enkele inkoopmanagersindices voor diverse dienstensectoren en die lieten een vertraging in de groei zien en in het geval van Duitsland was er zelfs sprake van krimp.

Vanmiddag wordt de banengroei voor de Amerikaanse private sector gepubliceerd. Over december wordt uitgegaan van een groei met 375.000 banen tegen 534.000 in november.

Verder komen in de VS ook inkoopmanagersindices voor de dienstensector over december naar buiten, naast de wekelijke olievoorraden. Vanavond volgen dan de notulen van de Fed.

De euro noteerde woensdag 0,2 procent hoger op 1,1311 dollar. De Europese munt noteerde 01, procent hoger op 0,8351 Britse pond. Het Britse pond won woensdag 0,1 procent en noteerde op 1,3545 dollar.