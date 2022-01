Bescheiden winsten in Amsterdam, maar verlies voor Prosus

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur steeg de AEX tot 804,38 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING signaleert dat beleggers iets minder enthousiast worden over aandelen met hoge koers-winstverhoudingen, nu de obligatierentes oplopen.

Wiersma zag dat in de eerste twee dagen van 2022 de Amerikaanse tienjaarsrente al met 13 basispunten is opgelopen naar 1,65 procent. In Europa is de Duitse tienjaarsrente met 6 basispunten gestegen naar 0,12 procent negatief. "De stijgende rente is het gevolg van de hoge inflatie en de verwachting dat de belangrijke centrale banken onder aanvoering van de Amerikaanse de geldkraan voorzichtig verder zullen gaan dichtdraaien", aldus Wiersma.

De omikronvariant van het coronavirus zal naar verwachting de economische groei niet heel sterk afremmen, maar vergroot wel de kans op aanhoudende inflatiedruk als de problemen in de aanvoerketens en de krapte op delen van de arbeidsmarkt aanhouden, zo verwacht ING.

Bankaandelen presteren juist goed, dankzij de hogere obligatierentes, zo ziet beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. "Met de renteverhogingen [in de VS] in het vooruitzicht, kan dit wat meer ademruimte geven aan Amerikaanse banken. Beleggers lijken al enthousiast wat bankaandelen in te slaan", aldus Verstraete.

Verder ziet Lynx ook een rotatie uit de groeiaandelen naar de waarde-aandelen. "Vandaag krijgen we de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed, wat deze rotatie kan versnellen."

"De markt heeft twee renteverhoging voor dit jaar al verdisconteerd, maar een Chinese overheid die heel kort op de bal zit kan de aanvoerlijnen ook dit jaar danig in de greep houden met alle gevolgen voor de inflatie van dien", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1310. De olieprijzen daalden licht.

De index die de activiteit van de dienstensector van de eurozone meet, kwam in december uit op 53,1 tegen 55,9 in november. Maandag bleek dat de groei in de industrie van de unie in december uitkwam op 58,0 tegen 58,4 in november. De samengestelde index daalde daarmee van 55,4 in november naar 53,3 in de laatste maand van 2021.

De Duitse dienstensector kromp in december, terwijl de Franse dienstensector in een lager tempo groeide. Vandaag kijken beleggers behalve naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed nog uit naar het Amerikaanse banenrapport van ADP.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen wonnen Signify en Unibail-Rodamco-Westfield 2,3 tot 2,6 procent. Prosus verloor 2,4 procent, na een koersdaling van Tencent in Hongkong vanochtend.

In de AMX won AMG 2,3 procent en OCI 2,0 procent. ABN AMRO schreef 3,3 procent bij. Galapagos leverde juist 1,9 procent in.

Onder de kleinere aandelen won NSI 6,6 procent. NSI heeft in de tweede helft van 2021 een sterke herwaardering van de portefeuille gezien. Degroof Petercam sprak van solide voorlopige cijfers.

Vivoryon steeg verder met 6,3 procent.

