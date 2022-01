Beursblik: Sligro blijft ondermaats presteren in vierde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Sligro over het vierde kwartaal en heel 2021 blijft achter op de consensusverwachtingen. Dit stelde ING in een analyse van de omzetcijfers van het het groothandels- en foodservicebedrijf.



In het vierde kwartaal boekte Sligro een omzet van 554 miljoen euro, terwijl de consensus mikte op 587 miljoen euro. Over heel 2021 kwam de omzet uit op 1.898 miljoen euro waar de consensus mikte op 1.931 miljoen euro. ING vond de omzetvorming over heel 2021 bij Sligro nog niet zo slecht, gezien de sluiting van de horeca vorig jaar voor een duur van 32 weken tegen 24 weken in 2020. De bank maakt zich wel zorgen over de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar waarin Sligro andermaal kampt met een gesloten Nederlandse horeca als gevolg van de coronamaatregelen. Daarbij liep de overheidssteun voor horeca-uitbaters op 31 december 2921 af en wacht de markt nu op een eventueel vervolg. ING hanteert het advies Houden voor het aandeel Sligro met een koersdoel van 23,00 euro. Het aandeel Sligro noteerde woensdagochtend op een vlak Damrak 3,1 procent hoger op 21,65 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.