Beursblik: NSI overtreft de verwachtingen

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft solide voorlopige cijfers gepubliceerd, waarbij vooral een herwaardering van de portefeuille positief was. Dit oordeelde analist Vivien Maquet van Degroof Petercam woensdag. Hoewel Maquet al positief was over de Nederlandse kantorenmarkt, ligt de herwaardering van de portefeuille in de tweede helft van 2021 ver boven de verwachtingen van Degroof Petercam. NSI sprak van een positieve herwaardering van circa 54 miljoen euro na capex-investeringen, waar Degroof Petercam mikte op 25 miljoen euro. Een duidelijke verbetering ten opzichte van de 9,2 miljoen euro in de eerste helft van 2021, zo oordeelde Maquet. Als gevolg valt de EPRA NTA in 2021 met circa 48 euro per aandeel ook hoger uit dan de 46,5 euro waarop Degroof rekende. De daling van de leegstand werd al verwacht en laat onder meer de kwaliteit van de portefeuille zien, naast het succes in de assetrotatie. Degroof Petercam handhaafde het koopadvies op NSI met een koersdoel van 42,5 euro. Het aandeel steeg woensdagochtend met 4,1 procent tot 36,90 euro. Bron: ABM Financial News

