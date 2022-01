ING verlaagt koersdoel Fastned Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor Fastned verlaagd van 60,00 naar 55,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analisten van ING verlaagden het koersdoel in aanloop naar een handelsupdate op 11 januari. ING verwacht een verdeeld beeld bij Fastned. In 2021 zag de bank een toegenomen mobiliteit en momentum in het elektrificeren van het wagenpark. De analisten zagen bovendien een "agressieve" uitrol van laadstations, maar het tempo waarin nieuwe locaties werden verworven was trager dan verwacht. ING voorziet dat de hogere energieprijzen een negatieve impact op de marges zullen hebben, ondanks een prijsverhoging door Fastned op 11 november. Op basis van een hogere omzetgroei, maar lagere marges, verlaagde ING het koersdoel. Het aandeel Fastned steeg woensdagochtend licht tot 49,30 euro. Bron: ABM Financial News

