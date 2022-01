Vlakke opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,1 procent hoger op 804,28 punten.

Een verkoopgolf voor techaandelen op Wall Street dinsdagavond en in Azië vanochtend zullen woensdag vermoedelijk tot een terughoudende opening leiden op de Europese beurzen. De Dow Jones-index steeg gisteren weliswaar voor de tweede keer dit jaar tot een recordhoogte, maar een terugval in techaandelen zorgden voor een druk op techbeurs Nasdaq en hoofdgraadmeter S&P 500.

Beleggers stappen vaak in techaandelen als de economische zorgen toenemen, maar wanneer de economie aantrekt verruilen zij deze aandelen voor waardeaandelen. "Met nieuwe aanwijzingen dat omikron wel zeer besmettelijk is, maar minder ernstig ziek maakt, is er een golf van opluchting die vooral aandelenkoersen stuwt van bedrijven die geraakt zijn door zorgen over strengere lockdowns", zei Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown.

In Azië daalden vanochtend vooral Chinese technamen flink, mede vanwege zorgen over nieuwe regelgeving. De Hang Seng Tech-index, die de dertig grootste techbedrijven uit Hongkong volgt, verloor op enig moment zelfs 4,2 procent, maar wist uiteindelijk het verlies te beperken tot 3,5 procent.

De daling volgde op groen licht vanuit Beijing voor nieuwe regels, die techbedrijven nog verder beperken in overzeese activiteiten en beursnoteringen. Bovendien mogen de ondernemingen niet langer hun prijzen bepalen op basis van gebruikersdata, terwijl dit voor Chinese e-commercebedrijven een belangrijke manier is om geld te verdienen.

"De Europese beurzen zullen vandaag moeite hebben om de weg omhoog te vinden, waarbij het verdeelde momentum in Azië verschuift naar meer terughoudendheid", aldus marktanalist Jeffrey Halley van OANDA.

Beleggers richten zich verder op de Federal Reserve en de kans op renteverhogingen, die mogelijk al in maart kunnen plaatsvinden. Volgens Colin Stewart van Quant Insight is dit juist positief voor de aandelenkoersen in de S&P500. "Het is de goede stap en misschien zelfs het goede moment.?

De olieprijs is dinsdag gestegen, nadat grote olieproducerende landen, verenigd in het samenwerkingsverband OPEC+, meldden dat ze vasthouden aan de geleidelijke vergroting van hun gezamenlijke olieproductie. OPEC+ negeerde daarmee risico's dat de vraag naar olie onder druk kan komen door de snelle verspreiding van de omikron-variant van het coronavirus, en mogelijke nieuwe lockdowns.

De februari-future voor een vat WTI-olie sloot 1,2 procent hoger op 76,99 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs fractioneel hoger.

De euro/dollar noteerde op 1,1294. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1383 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1289 op de borden.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag uit naar cijfers over de Europese en Amerikaanse dienstensector, naast het Amerikaanse banenrapport van ADP.

Bedrijfsnieuws

Sligro Food Group heeft in het vierde kwartaal van 2021 de omzet flink zien toenemen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, maar dit voorkwam niet dat de jaaromzet licht lager uitviel.

NSI heeft in de tweede helft van 2021 een sterke herwaardering van de portefeuille gezien. NSI sprak van een positieve herwaardering van circa 54 miljoen euro na capex-investeringen. Dit komt overeen met een waardestijging van de portefeuille met 4 procent in de tweede helft van vorig jaar, hetgeen een positieve impact op de EPRA-winst per aandeel zal hebben eind 2021.

Slotstanden Wall Street

De Dow Jones-index steeg dinsdag 0,6 procent tot 36.799,65 punten, de brede S&P500-index daalde 0,1 procent tot 4.793,54 punten en de techbeurs Nasdaq daalde 1,3 procent tot 15.622,72 punten.