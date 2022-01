Sterke positieve herwaardering NSI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in de tweede helft van 2021 een sterke herwaardering van de portefeuille gezien. Dit maakte het vastgoedfonds woensdagochtend bekend. NSI sprak van een positieve herwaardering van circa 54 miljoen euro na capex-investeringen. Dit komt overeen met een waardestijging van de portefeuille met 4 procent in de tweede helft van vorig jaar, hetgeen een positieve impact op de EPRA-winst per aandeel zal hebben eind 2021. Als gevolg mikt NSI voor 2021 op een EPRA-winst per aandeel van circa 48 euro per aandeel. Op 25 januari komt NSI met de volledige resultaten. Het EPRA-leegstandspercentage daalde eind 2021 bovendien tot 5,9 procent. Gecorrigeerd voor de verkoop van een winkelcentrum in Heerlen is het leegstandspercentage zelfs 5,6 procent. NSI kondigde verder aan op 14 april een beleggersdag te houden. Bron: ABM Financial News

