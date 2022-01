Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een licht lagere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 36 punten voor de Duitse DAX, een min van 15 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 28 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen lieten dinsdag de zorgen over het coronavirus verder achter zich en sloten hoger, waarmee de positieve start van 2022 op maandag een vervolg kreeg.

Reisaandelen boekten terreinwinst en maaltijdbezorgers juist verlies: een teken dat beleggers de kans op nieuwe lockdowns tegen het coronavirus lager inschatten dan voorheen.

"Met nieuwe aanwijzingen dat omikron wel zeer besmettelijk is, maar minder ernstig ziek maakt, was er een golf van opluchting die aandelenkoersen opstuwt van bedrijven die geraakt zijn door zorgen over strengere lockdowns", zei Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown.



In de ochtend bleek dat de Chinese industrie in december weer groeide, terwijl de groei in Japan iets steviger was dan eerder gemeld. De Britse groei vertraagde, zoals in de meeste Europese landen maandag ook het geval bleek. De Duitse detailhandelsverkopen voor november en het Duitse werkloosheidscijfer voor december vielen mee.

In de middag bleek dat de groei van de Amerikaanse industrie volgens ISM vertraagd is in december, terwijl het aantal vacatures terugliep. Maandag liet Markit ook al een vertraging van de industrie zien.

Bedrijfsnieuws

Wizz Air ging aan de leiding met een rally voor de luchtvaartsector. De vliegmaatschappij die op centraal Europa focust, zag het passagiersvervoer in december bijna verviervoudigen, vergeleken met een jaar eerder. Citi verlaagde toch het advies van kopen naar verkopen, uit vrees voor prijsdruk en kostenstijgingen die de winst gaan drukken.

Het aandeel Wizz Air sloot 12 procent hoger. Ook rivalen als International Airlines Group en TUI boekten 10 procent koerswinst. In Amsterdam was Air France-KLM een uitblinker met een koerswinst van ruim 8 procent en in Duitsland ging Lufthansa zo'n 5 procent hoger.

Aan de andere kant struikelde de bezorger van maaltijdboxen Hello Fresh met een koersdaling van 9 procent. Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway verloor 6 procent en online supermarkt Ocado sloot ook 6 procent lager.

Beleggers eisen vermoedelijk 2,2 miljard euro van het Duitse farmabedrijf Bayer naar aanleiding van de overname van Monsanto, zo meldde persbureau Reuters. De belegger menen dat zij verkeerd zijn voorgelicht door Bayer over mogelijke juridische risico's. Het aandeel Bayer sloot desondanks 2 procent hoger.



Koploper in de DAX was het aandeel Daimler met een koerswinst van 5 procent. In de CAC sloot de koers van het aandeel Société Générale 4,8 procent hoger.

Euro STOXX 50 4.362,84 (+0,72%)

STOXX Europe 600 493,81 (+0,78%)

DAX 16.152,61 (+0,82%)

CAC 40 7.317,41 (+1,39%)

FTSE 100 7.505,15 (+1,63%)

SMI 12.900,97 (-0,30%)

AEX 804,28 (+0,12%)

BEL 20 4.362,21 (+0,62%)

FTSE MIB 27.954,84 (+0,81%)

IBEX 35 8.795,80 (+0,39%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag licht lager.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag verdeeld, met winst voor de oude reuzen en verlies voor de technologiebeurs Nasdaq.

Een verkoopgolf van Amerikaanse staatsleningen joeg dinsdag de rendementen omhoog, wat weer leidde tot lagere koersen voor aandelen. Groeigerelateerde aandelen, zoals veel technologiebedrijven, zijn relatief kwetsbaar voor oplopende rente.

Het aantal coronabesmettingen in de VS blijft, net als in andere delen van de wereld, hard stijgen. Er kwamen in Amerika een miljoen besmettingen bij. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt echter minder snel.

Beleggers richten zich op de Federal Reserve en de kans op renteverhogingen, die mogelijk al in maart kunnen plaatsvinden. Volgens Colin Stewart van Quant Insight is dit juist positief voor de aandelenkoersen in de S&P500. "Het is de goede stap en misschien zelfs het goede moment.?

Anderen denken dat de inflatie vanzelf wel weer omlaag gaat, zonder renteverhogingen.

"Vooruitkijkend verwachten we dat de inflatie gedurende het jaar zal dalen, met een gemiddelde van 2,7 procent in Azië, 2,2 procent in de eurozone en 4,2 procent in de VS. Tegen deze achtergrond voorzien we dat centrale banken de monetaire stimuleringen in 2022 waarschijnlijk zullen terugschroeven, maar ze zullen voorzichtig zijn om te snel te verkrappen", aldus CIO Mark Haefele, van UBS Global Wealth Management.

In de middag bleek dat de groei van de Amerikaanse industrie volgens ISM vertraagd is in december, terwijl het aantal vacatures terugliep. Maandag liet Markit ook al een vertraging van de industrie zien.

Ook hield oliekartel OPEC vast aan plannen om de dagelijkse olieproductie met 400.000 vaten te verhogen in de komende maand. De olieprijs reageerde nauwelijks op het OPEC-besluit.

Bedrijfsnieuws

Tesla en Apple trokken maandag nog de kar in New York, maar verloren dinsdag 4 procent en 1,3 procent, respectievelijk. Maandag was Apple even meer dan 3 biljoen dollar waard.

Chinese techbedrijven met een notering in de VS stonden onder druk, nu Beijing de duimschroeven voor deze bedrijven aandraait. Zo komen er nieuwe regels, onder meer om algoritmes aan banden te leggen, en om het ophalen van kapitaal buiten China te ontmoedigen. Alibaba beperkte het verlies tot 0,7 procent en Didi verloor bijna 5 procent.

Aandelen van Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen sloten hoger maar de winst was veel kleiner dan bij sectorgenoten in Europa eerder op de dag. Delta Air Lines sloot 0,7 procent hoger en American Airlines klom 1,4 procent. Southwest Airlines steeg 2,2 procent.

Olie-aandeel Exxon Mobil steeg 3,8 procent. Aandelen die profiteren van als mensen noodgedwongen thuis moeten blijven, leverden in.

S&P 500 index 4.793,54 (-0,06%)

Dow Jones index 36.799,65 (+0,59%)

Nasdaq Composite 15.622,72 (-1,33%)



AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend lager.

Nikkei 225 29.346,30 (+0,2%)

Shanghai Composite 3.585,72 (-1,3%)

Hang Seng 23.001,04 (-1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1294. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1383 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,12,89 op de borden.

USD/JPY Yen 115,99

EUR/USD Euro 1,1294

EUR/JPY Yen 130,99

MACRO-AGENDA:

07:00 Consumentenvertrouwen - December (Jap)

08:45 Consumentenvertrouwen - December (Fra)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - December (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - December (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (Dld)

10:00 Geldhoeveelheid November (eur)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - December (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex New York - December (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten Markit - December def.(VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS

BEDRIJFSNIEUWS:

