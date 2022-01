Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen, nadat grote olieproducerende landen, verenigd in het samenwerkingsverband OPEC+, meldden dat ze vasthouden aan de geleidelijke vergroting van hun gezamenlijke olieproductie. OPEC+ negeerde daarmee risico's dat de vraag naar olie onder druk kan komen door de snelle verspreiding van de omikron-variant van het coronavirus, en mogelijke nieuwe lockdowns. De februari-future voor een vat WTI-olie sloot 1,2 procent hoger op 76,99 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie sloot voor het eerste in meer dan zes weken weer op 80 dollar, een stijging van 1,3 procent.



OPEC en partners, samen OPEC+ genaamd, verhogen in februari de dagelijkse olieproductie opnieuw met 400.000 vaten, zoals verwacht.



"Je kunt zeggen dat het niet wijzigen van de koers voor omicron gerechtvaardigd is", zei Stewart Glickman van CFRA Research. De prijs van Brent-olie daalde zo'n 10 procent op zorgen over de impact van de zeer besmettelijke nieuwe variant van het coronavirus, maar is inmiddels hersteld, merkte Glickman op. Bron: ABM Financial News

