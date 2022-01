Europese beurzen sluiten met winst

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen lieten dinsdag de zorgen over het coronavirus verder achter zich en sloten hoger, waarmee de positieve start van 2022 op maandag een vervolg kreeg.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,8 procent tot 493,81 punten. De Duitse DAX klom 0,8 procent naar 16.152,61 punten. De Franse CAC 40 won 1,4 procent tot 7.317,41 punten. De Britse FTSE steeg 1,6 naar 7.505,15 punten. Londen hield maandag de deuren nog gesloten.

Reisaandelen boekten terreinwinst en maaltijdbezorgers juist verlies: een teken dat beleggers de kans op nieuwe lockdowns tegen het coronavirus lager inschatten dan voorheen.

"Met nieuwe aanwijzingen dat omikron wel zeer besmettelijk is, maar minder ernstig ziek maakt, was er een golf van opluchting die aandelenkoersen opstuwt van bedrijven die geraakt zijn door zorgen over strengere lockdowns", zei Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown.



In de middag bleek dat de groei van de Amerikaanse industrie volgens ISM vertraagd is in december, terwijl het aantal vacatures terugliep. Maandag liet Markit ook al een vertraging van de industrie zien.

Vanochtend bleek dat de Chinese industrie in december weer groeide, terwijl de groei in Japan iets steviger was dan eerder gemeld. De Britse groei vertraagde, zoals in de meeste Europese landen maandag ook het geval bleek.

De Duitse detailhandelsverkopen voor november en het Duitse werkloosheidscijfer voor december vielen mee.

Ook hield oliekartel OPEC vast aan plannen om de dagelijkse olieproductie met 400.000 vaten te verhogen in de komende maand.

De olieprijs reageerde nauwelijks op het OPEC-besluit. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het groen op 76,69 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 79,64 dollar werd betaald, een stijging van 0,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1289. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1296 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1297 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Wizz Air ging aan de leiding met een rally voor de luchtvaartsector. De vliegmaatschappij die op centraal Europa focust, zag het passagiersvervoer in december bijna verviervoudigen, vergeleken met een jaar eerder. Citi verlaagde toch het advies van kopen naar verkopen, uit vrees voor prijsdruk en kostenstijgingen die de winst gaan drukken. Het aandeel Wizz Air sloot 12 procent hoger. Ook rivalen als International Airlines Group en TUI boekten 10 procent koerswinst. In Amsterdam was Air France-KLM een uitblinker met een koerswinst van ruim 8 procent en in Duitsland ging Lufthansa zo'n 5 procent hoger.

Aan de andere kant struikelde de bezorger van maaltijdboxen Hello Fresh met een koersdaling van 9 procent. Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway verloor 6 procent en online supermarkt Ocado sloot ook 6 procent lager.

Beleggers eisen vermoedelijk 2,2 miljard euro van het Duitse farmabedrijf Bayer naar aanleiding van de overname van Monsanto, zo meldde persbureau Reuters. De belegger menen dat zij verkeerd zijn voorgelicht door Bayer over mogelijke juridische risico's. Het aandeel Bayer sloot desondanks 2 procent hoger.



Koploper in de DAX was het aandeel Daimler met een koerswinst van 5 procent. In de CAC sloot de koers van het aandeel Société Générale 4,8 procent hoger.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag verdeeld, na het hogere slot van maandag. De S&P 500 index noteerde 0,2 procent lager, techbeurs Nasdaq daalde zelfs 1,7 procent, maar de Dow Jones-index steeg 0,7 procent.