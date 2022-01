AEX levert meeste winst weer in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is ook dinsdag hoger gesloten, hoewel veel van de winst aan het einde van de dag weer werd ingeleverd. De AEX eindigde 0,1 procent hoger op 804,28 punten. Er was duidelijk sprake van een sectorroratie in combinatie met een oplopende rente. Aandelen die profiteren van een heropening van de economie, zoals die van vliegtuigmaatschappijen, financials en oliebedrijven, deden het goed, terwijl techaandelen in de hoek zaten waar de klappen vielen, zag handelaar Bert van der Pol van Today's Group. De handelaar merkte op dat er ook landen zijn die juist steeds strengere maatregelen afkondigen en dat het daarom de vraag is of het niet te vroeg is om al voor te sorteren op een heropening. Het was met nieuws al iets drukker dan op maandag, al ligt het zwaartepunt duidelijk in de tweede helft van deze week. Voorbeurs bleek dat de Chinese industrie in december weer groeide. De Amerikaanse industrie groeide ook, maar in december iets minder hard dan in november. Verder daalde de Duitse werkloosheid en stegen de detailhandelsverkopen onverwacht. De Franse inflatie bleef staan op 2,8 procent. De euro/dollar handelde op 1,1289. Olie werd tot bijna een procent duurder. OPEC+ bepaalde dat de dagelijkse olieproductie ook in februari met 400.000 vaten omhoog gaat. Het kartel is niet bevreesd voor de impact van de omikron-variant op de vraag naar olie en zet daarom het productiebeleid van geleidelijke verhoging door. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 1,679 procent. Stijgers en dalers Koploper in de AEX was Signify met een koerswinst van 5,0 procent. Royal Dutch Shell volgde met 3,6 procent. Aegon werd 3,1 procent duurder. Techaandelen hadden het dinsdag een stuk lastiger. De halfgeleideraandelen ASMI, ASML en Besi daalden 2,4 tot 3 procent. Nog slechter verging het Just Eat Takeaway, dat 7,2 procent inleverde. Bank of America verlaagde het koersdoel voor de maaltijdbezorger licht, maar herhaalde ook het koopadvies. In de Midkap ging Air France-KLM 8,1 procent hoger. Maandag was het aandeel ook al een hoogvlieger, nadat analisten van Citi het aandeel van de verkooplijst haalden. Vandaag lag de hele sector goed. ABN AMRO won 5,5 procent. Alfen en InPost daalden 2,9 en 3,8 procent. Bij de smallcaps ging Sif 2,8 procent hoger. ABN AMRO zette Sif op de kooplijst en verhoogde het koersdoel van 15,25 naar 16,00 euro. De belangrijkste reden voor het koopadvies is dat de consensusverwachtingen van analisten voor de winst in de komende jaren zijn verlaagd naar een haalbaar niveau. Volgens ABN AMRO waren de verwachtingen steevast te hoog. "Ze zijn niet langer onredelijk hoog." Wereldhave won 2,3 procent, maar CM.com verloor 3,1 procent en Avantium 3,2 procent. Het lokaal genoteerde Core Laboratories profiteerde van de hogere olieprijs en won 6,1 procent. Wall Street Bij het sluiten van de Amsterdamse aandelenhandel noteerde de Dow Jones stevig in het groen, maakte de S&P een pas op de plaats en verloor de Nasdaq ruim 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

