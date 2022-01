OPEC+ houdt vast aan productieverhoging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) OPEC+ heeft dinsdag besloten om vast te houden aan de plannen om de olieproductie vanaf februari te verhogen met 400.000 vaten per dag, zoals ook was verwacht. Dit bleek uit een persbericht na afloop van een bijeenkomst van oliekartel OPEC en diens partners. Al enkele maanden verhoogt OPEC+ iedere maand de productie met 400.000 vaten per dag. De omikron-variant zal volgens de olielanden de vraag naar olie niet structureel raken. OPEC+ komt op 2 februari opnieuw bijeen. De olieprijzen stegen dinsdagmiddag. Bron: ABM Financial News

