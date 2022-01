Groene futures in New York

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen lijken met winst van start te gaan, na een goede eerste handelsdag van 2021 op maandag.

Circa een half uur voor opening noteerden de futures op de Dow, S&P en Nasdaq tot 0,4 procent in het groen.

Het aantal coronabesmettingen in de VS blijft, net als in andere delen van de wereld, hard stijgen. Er kwamen in Amerika een miljoen besmettingen bij.

"Vooruitkijkend verwachten we dat de inflatie gedurende het jaar zal dalen, met een gemiddelde van 2,7 procent in Azië, 2,2 procent in de eurozone en 4,2 procent in de VS. Tegen deze achtergrond voorzien we dat centrale banken de monetaire stimuleringen in 2022 waarschijnlijk zullen terugschroeven, maar ze zullen voorzichtig zijn om te snel te verkrappen", aldus CIO Mark Haefele, van UBS Global Wealth Management.

Vanmiddag staan in de Verenigde Staten de vacatures en de inkoopmanagerdsindex van ISM voor de industrie op de agenda. De inkoopmanagersindex van Markit daalde van 58,3 naar 57,7, zo bleek maandagmiddag al.

Verder komt OPEC+ bijeen om te praten over een verdere productieverhoging. Maandag presenteerde OPEC al een nieuwe secretaris-generaal, een oudgediende. De olieprijs stijgt dinsdag een procent.

De euro/dollar handelde op 1,1280.

Bedrijfsnieuws

Veel nieuws was er voorbeurs nog niet. Tesla en Apple trokken maandag de kar in New York, en lijken nu respectievelijk 0,3 procent lager en 0,7 procent hoger te starten. Maandag was Apple al even kortstondig meer dan 3 biljoen dollar waard en dinsdag lijkt het aandeel een nieuwe aanval op deze mijlpaal in te zetten.

Chinese techbedrijven met een notering in de VS komen mogelijk onder druk, nu Beijing de duimschroeven voor deze bedrijven aandraait. Zo komen er nieuwe regels, onder meer om algoritmes aan banden te leggen, en om het ophalen van kapitaal buiten China te ontmoedigen. Alibaba lijkt iets lager dan te gaan openen, net als Didi.

Aandelen van Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen lijken het in navolging van sectorgenoten in Europa goed te doen. Delta Air Lines opent naar verwachting circa 2 procent hoger, net als American Airlines. Southwest Airlines wint 1,5 procent.

Olie-aandelen als Chevron en Exxon Mobil zullen ook in groen starten.

Aandelen die profiteren van als mensen noodgedwongen thuis moeten blijven, leveren in.

Slotstanden

De S&P 500 index steeg maandag 0,6 procent tot 4.796,56 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 36.585,06 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 15.832,80 punten.