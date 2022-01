InPost gaat samenwerken met OLX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Het Poolse kluisjesbedrijf InPost gaat voor vijf jaar een strategische samenwerking aan met OLX. Dit maakte het bedrijf met een notering aan het Damrak dinsdag bekend zonder verdere financiële details prijs te geven. De samenwerking zorgt ervoor dat gebruikers van de online marktplaats van OLX toegang krijgen tot de dienstverlening van InPost. InPost stelde dinsdag te verwachten dat in het eerste jaar van de samenwerking een recordaantal pakketten wordt verwerkt via het kluisjesnetwerk van de onderneming. Het aandeel Inpost daalt dinsdag op het Damrak met 3,5 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.