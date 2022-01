Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Philips licht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft dinsdag het koersdoel voor Philips verlaagd van 53,00 naar 52,00 euro met een herhaling van de koopaanbeveling. Door het hoge aantal coronabesmettingen zal de omzet van de divisie Diagnosis & Treatment onder druk blijven, voorziet UBS, net als in het derde kwartaal en daarvoor het geval was. Dat is ook reden voor de analisten om hun omzetraming voor Philips in het vierde kwartaal met 3 procent te verlagen. De tegenwind houdt vermoedelijk ook in de eerste maanden van 2022 aan. Om die reden werden de omzet- en winsttaxaties voor dit jaar met 1 procent verlaagd door de analisten. UBS herhaalt het koopadvies op Philips, maar merkt wel op dat de problemen met het terugroepen van beademingsapparatuur voor koersdruk blijven zorgen. Pas als er licht aan het einde van de tunnel is, zal deze druk afnemen, denkt de bank. De koersdaling die inmiddels heeft plaatsgevonden is in de ogen van de analisten evenwel overdreven. De markt gaat nu uit van het slechtste scenario, en dat is volgens UBS niet nodig. Het aandeel Philips steeg dinsdag 0,7 procent naar 33,37 euro. Bron: ABM Financial News

