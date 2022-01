ABN AMRO zet Sif op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft het advies voor Sif verhoogd van Neutraal naar Outperform en het koersdoel van 15,25 naar 16,00 euro. De belangrijkste reden is dat de consensusverwachtingen voor de komende jaren volgens ABN AMRO steevast te hoog waren, maar inmiddels zijn verlaagd naar een haalbaar niveau. "Ze zijn niet langer onredelijk hoog", aldus analist Thijs Berkelder tegen ABM Financial News. Het aandeel Sif steeg dinsdag 1,6 procent naar 12,40 euro. Bron: ABM Financial News

