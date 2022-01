Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger, waarmee de positieve start van 2022 een vervolg krijgt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,4 procent op 491,30 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,6 procent op 16.116,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 1,1 procent met een stand van 7.297,67 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 1,3 procent naar 7.477,70 punten. Londen hield maandag de deuren nog gesloten.

De Japanse industrie bleef in december nog wel in de groeimodus en volgens de definitieve cijfers iets steviger dan eerder gemeld. De Chinese industrie groeide in december weer. De Britse industrie liet, net als in de meeste Europese landen op maandag, een kleine groeivertraging zien.

De Duitse detailhandelsverkopen kwamen over november op maanbasis onverwacht hoger uit. Op jaarbasis was er wel sprake van een daling, van bijna 3 procent. De Duitse werkloosheid daalde in december meer dan voorzien, waardoor het werkloosheidspercentage daalde tot 5,2 procent.

De Franse consumentenprijzen stegen in december op jaarbasis met 2,8 procent, net als in november.

In de loop van de dag volgen in de Verenigde Staten de vacatures in november en de inkoopmanagersindex van ISM voor de industrie in de laatste maand van het jaar. De inkoopmanagersindex van Markit daalde van 58,3 naar 57,7, zo bleek maandagmiddag al.

Olie noteerde dinsdag hoger, in aanloop naar een bijeenkomst van OPEC+. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het groen op 76,72 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 79,58 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1303. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1296 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1297 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Beleggers eisen vermoedelijk 2,2 miljard euro van het Duitse farmabedrijf Bayer naar aanleiding van de overname van Monsanto, zo meldde persbureau Reuters. De belegger menen dat zij verkeerd zijn voorgelicht door Bayer over mogelijke juridische risico's. Het aandeel Bayer noteerde X procent .

In Parijs en Frankfurt domineerden de plussen. In Parijs waren er 37 stijgers en in Frankfurt 27.

Koploper in de DAX was het aandeel Daimler met een koerswinst van 4,3 procent. In de CAC noteerde de koers van het aandeel Société Générale 3,1 procent in het groen.

Verder viel op dat in Frankfurt de koers van het aandeel van online retailer Zalando 2,7 procent daalde, van maaltijdbezorger Delivery Hero 3,5 procent en van Hellofresh, dat maaltijdboxen aflevert, zelfs 5,6 procent inleverde. De koers van het aandeel Just Eat Takeaway verloor in Amsterdam 3,6 procent en in Londen ging die van Deliveroo 1,1 procent lager.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,6 procent tot 4.796,56 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 36.585,06 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 15.832,80 punten.