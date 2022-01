Valuta: euro cirkelt rond 1,13 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,13 dollar in een afwachtende markt en in een week waatin de Amerikaanse banendata domineren.

"Voorlopig zien we een rustig begin van het nieuwe jaar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Tot aan de Amerikaanse banendata verwachten we geen opmerkelijke verschuivingen. Punt van aandacht is natuurlijk wel de olieprijs en de OPEC-vergadering, zeker in het licht van de vraag naar oliegerelateerde producten. De gevolgen van de coronapandemie voor het mondiale transport zijn daarbij cruciaal", aldus Van der Meer.

De Japanse industrie bleef in december nog wel in de groeimodus en volgens de definitieve cijfers iets steviger dan eerder gemeld. De Chinese industrie bleek in december weer te groeien. De Britse industrie liet, net als in de meeste Europese landen op maandag, een kleine groeivertraging zien.

De Duitse detailhandelsverkopen kwamen over november op maanbasis onverwacht hoger uit. Op jaarbasis was er wel sprake van een daling, van bijna 3 procent. De Duitse werkloosheid daalde in december meer dan voorzien, waardoor het werkloosheidspercentage daalde tot 5,2 procent.

De Franse consumentenprijzen stegen in december op jaarbasis met 2,8 procent, net als in november.

In de loop van de dag volgen in de Verenigde Staten de vacatures in november en de inkoopmanagerdsindex van ISM voor de industrie in de laatste maand van het jaar. De inkoopmanagersindex van Markit daalde van 58,3 naar 57,7, zo bleek maandagmiddag al.

De euro noteerde dinsdag nog geen 0,1 procent hoger op 1,1303 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8364 Britse pond. Het Britse pond won dinsdag 0,3 procent en noteerde op 1,3512 dollar.