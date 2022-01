AEX bouwt winst uit, Signify in de spotlights

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bouwt de koerswinst van maandag verder uit. Rond de klok van half 11 noteerde de AEX 0,3 procent hoger op 805,80 punten.

"Vooruitkijkend verwachten we dat de inflatie gedurende het jaar zal dalen, met een gemiddelde van 2,7 procent in Azië, 2,2 procent in de eurozone en 4,2 procent in de VS. Tegen deze achtergrond voorzien we dat centrale banken de monetaire stimuleringen in 2022 waarschijnlijk zullen terugschroeven, maar ze zullen voorzichtig zijn om te snel te verkrappen", aldus CIO Mark Haefele, van UBS Global Wealth Management.

De groeivertraging in de Japanse industrie viel mee in december, en de Chinese industrie groeide juist weer in de laatste maand van 2021. De Europese industrie liet maandag al een kleine groeivertraging zien en de Britse industrie kwam zojuist met een zelfde ontwikkeling op de proppen.

Verder daalde de Duitse werkloosheid en stegen de detailhandelsverkopen onverwacht. De Franse inflatie bleef op 2,8 procent.

De euro/dollar handelde op 1,1302. Olie werd iets duurder. Vandaag komt OPEC+ bijeen. Maandag presenteerde OPEC al zijn nieuwe secretaris-generaal, een oudgediende van het oliekartel.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Signify met een koerswinst van 4,5 procent. Aegon won 2,1 procent en Royal Dutch Shell volgde met 1,9 procent.

Universal Music Group steeg 1,5 procent, na een positief rapport van Jefferies.

Techaandelen hadden het dinsdag een stuk lastiger. Prosus verloor 0,8X procent. Tencent daalde in Hongkong met 0,8 procent nu China de duimschroeven voor Chinese internetbedrijven verder aandraait. Adyen verloor een procent en Just Eat Takeaway 3,4 procent.

In de Midkap ging Air France-KLM X procent hoger. Maandag was het aandeel ook al een hoogvlieger, nadat analisten van Citi het aandeel van de verkooplijst haalden. ABN AMRO won 3,1 procent. De verliezen in de AMX waren beperkt, zowel qua aantal als qua omvang. Alleen InPost viel op met een daling van 2,2 procent.

Bij de smallcaps ging BAM 2,1 procent hoger en won Sif 1,6 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees op een koopaanbeveling van ABN AMRO voor Sif.

Avantium daalde 2,1 procent.