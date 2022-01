Beursblik: omzetdaling verwacht voor Sligro in 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro heeft in 2021 de omzet zien dalen. Dit is de verwachting van ING. ING verwacht een omzet bij het groothandels- en foodservicebedrijf in 2021 van 1.715 miljoen euro. Dat was in 2020 nog 1.946 miljoen euro. De bank zit wel beduidend lager dan de analistenconsensus van 1.931 miljoen euro. ING stelde in zijn vooruitblik dat Sligro tot aan het derde kwartaal in alle segmenten herstel liet zien, maar dat de onverwachte coronamaatregelen aan het eind van het jaar de horecasector stevig raakten, terwijl deze zich juist voorbereidde op de feestdagen. De tabaksverkopen lijken volgens de bank op jaarbasis 50 miljoen lager uit te komen als gevolg van veranderingen in wetgeving. ING heeft een Houden advies met een koersdoel van 23,00 euro voor Sligro. Het aandeel Sligro noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,2 procent lager op 21,40 euro. Woensdagochtend publiceert Sligro de omzetcijfers en op 3 februari volgen de volledige jaarcijfers. Bron: ABM Financial News

