'Brand ASML geen grote gevolgen'

(ABM FN-Dow Jones) De brand die ASML meldde in een productiefaciliteit in Berlijn is een tegenvaller, maar zal niet tot het verlies van omzet leiden. Dit stelt analist Michael Roeg van Degroof Petercam dinsdag.

ASML meldde de brand maandag, maar kon nog niet aangeven hoe groot de schade is. Dat bepaalt hoe lang het duurt om de schade te herstellen.

"Het is onmogelijk voor ons om de hoeveelheid schade te bepalen. We kunnen alleen een vergelijking maken met de situatie in het eerste kwartaal van 2019, toen ongeveer 300 miljoen euro aan omzet moest worden doorgeschoven als gevolg van een brand bij een toeleverancier in het vierde kwartaal van 2018", aldus Roeg. Hij is ook ditmaal niet bang dat er omzet verloren gaat, "want klanten schreeuwen om meer capaciteit", maar wellicht dat er in het slechtste geval sprake is van enige vertraging.

Degroof Petercam heeft een koopadvies op ASML met een koersdoel van 925,00 euro. Het aandeel daalde dinsdag 0,5 procent naar 698,00 euro.