Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent.

Maandag kende de AEX een positieve jaarstart met een winst van 0,7 procent op 803,31 punten. Veel nieuws was er maandag nog niet, met uitzondering van de inkoopmanagersindexen voor de industrie in Amerika en de eurozone. Die wezen in de meeste gevallen op een lichte afname van de groei in december.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond met een winst van ruim een half procent op de hoogste stand ooit. Ook de Dow Jones index sloot op een 'all time high'. Techfondsen trokken de kar met koerswinsten voor Tesla en Apple en techbeurs Nasdaq was koploper onder de hoofdindices met een stijging van 1,2 procent.

"Het optimisme over de wereldwijde economische groei en de heropleving van het winstmomentum sinds half december stuwde het optimisme op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar", aldus beleggingsstrateeg Jim Paulsen van Leuthold Group. "De aandelen die het meest profiteren van een aantrekkende economische groei presteerden [maandag] het beste”.

Tesla verraste afgelopen weekend de markt positief met cijfers. Het aantal afgeleverde auto's steeg in 2021 met 87 procent naar 936.172 stuks. Daarmee liet de autoproducent zien dat het de productie afgelopen jaar op orde had. Concurrenten moesten door chiptekorten afgelopen jaar juist vaak hun productie onderbreken.

Het aandeel Tesla steeg maandag maar liefst 13,5 procent en sloot rond de 1.200 dollar. Daarmee nadert het aandeel zijn hoogste stand ooit neergezet in november. Daarna kwam het aandeel flink onder druk te staan door met name verkopen van grootaandeelhouder en topman Elon Musk, waardoor in de week voor Kerst nog een laagste stand van 886 dollar op de borden stond.

Apple werd daarnaast maandag het eerste bedrijf met een marktwaarde van 3 biljoen dollar. Daarna moest het aandeel licht terrein prijsgeven. Bij de slotzoemer resteerde er nog altijd een koerswinst van 2,5 procent. Begin augustus 2018 doorbrak het concern als eerste de grens van een beurswaarde van 1 biljoen dollar.

In Azië is het sentiment vanochtend in Tokio en Sydney opperbest met winsten voor de hoofdindices tot 2 procent. De Chinese beurzen en Seoel geven daarentegen nipt terrein prijs. De Chinese industrie groeide in december weer, bleek uit cijfers van Markit.

Wel draaide Beijing de duimschroeven van grote internetbedrijven weer verder aan. Chinese internetbedrijven die buiten China kapitaal willen aantrekken, moeten aan extra regels voldoen. Tegelijk introduceerde China ook extra maatregelen gericht op netwerkplatformen om de nationale veiligheid beter te beschermen. Die nieuwe maatregelen gaan medio februari in en moeten onder meer algoritmes aan banden leggen, aldus de Chinese krant de South China Morning Post.

Een future voor een vat ruwe Amerikaanse olie sloot maandagavond in New York 1,2 procent hoger op 76,08 dollar. Vanochtend noteert de future stabiel.

Bedrijfsnieuws

Er was vanochtend nog geen relevant nieuws over Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg maandag 0,6 procent tot 4.796,56 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 36.585,06 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 15.832,80 punten.