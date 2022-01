'China draait duimschroeven grote internetbedrijven verder aan' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Internetplatforms in China met meer dan 1 miljoen gebruikers moeten een review ondergaan van de Chinese toezichthouder voordat zij zich mogen melden bij een buitenlandse toezichthouder als zij kapitaal in het buitenland willen ophalen. Dit schreef de South China Morning Post dinsdag. Deze eis geldt hoogstwaarschijnlijk niet als deze internetbedrijven besluiten om geld op te halen Hongkong. Op deze wijze probeert China beursgangen van Chinese techbedrijven in het buitenland te ontmoedigen. Tegelijk introduceerde China ook extra maatregelen gericht op netwerkplatforms om de nationale veiligheid beter te beschermen. Die nieuwe maatregelen gaan medio februari in en moeten onder meer algoritmes aan banden leggen, aldus de Chinese krant. Bron: ABM Financial News

