'Beleggers eisen 2,2 miljard euro van Bayer' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers eisen vermoedelijk 2,2 miljard euro van het Duitse farmabedrijf Bayer naar aanleiding van de overname van Monsanto. Dit meldde persbureau Reuters. Beleggers menen dat Bayer hen heeft bedrogen bij het inschatten van de risico’s op rechtszaken in de Verenigde Staten na de overname van Monsanto en diens onkruidverdelger Roundup, dat kanker zou veroorzaken. Aanvankelijk ging het om een claim van ruim 1 miljard euro, de som van meer dan 250 eisers, maar dat aantal is inmiddels opgelopen naar circa 320, zowel particulier als institutioneel, allen vertegenwoordigd door advocatenkantoor Tilp, dat een zogeheten class action lawsuit voorbereidt. Bayer lijfde in 2016 het Amerikaanse Monsanto in voor 63 miljard dollar. Circa de helft van de omzet van de overnameprooi is afkomstig van Roundup. Bron: ABM Financial News

