Europese beurzen openen naar verwachting in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet, na nieuwe records op Wall Street.

IG voorziet een openingswinst van 31 punten voor de Duitse DAX, een plus van 23 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 41 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn de eerste handelsdag van het jaar hoger gesloten.

Aangezien de rentes en obligatierendementen nog steeds op zeer lage niveau's staan, blijven aandelen populair onder beleggers.

De markt is daarnaast optimistisch dat de omikronvariant van het het coronavirus niet al te veel ellende zal veroorzaken, na berichten dat deze variant milder is dan eerdere varianten.

"De omikronvariant verspreidt zich als een lopend vuurtje, maar ziekenhuisopnames blijven onder controle en de meeste regeringen lijken op hun hoede om weer lockdowns in de voeren, wat het optimisme voedt dat deze nieuwe coronagolf niet veel schade zal toebrengen aan de wereldeconomie", zei marktanalist Marios Hadjikyriacos van XM.

Op macro-economisch vlak kreeg de markt een reeks inkoopmanagersindices voor de industrie gepresenteerd. Het groeitempo van de industrie in de eurozone is in december iets gedaald. De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie daalde in december van 58,4 naar 58,0.

De Duitse index hield in december gelijke tred met november, terwijl de groei van de Franse industrie in december licht vertraagde. Hoewel de groei in Italië licht vertraagde, is nog steeds sprake van een onverminderd sterke groei. De index noteerde op 62,0. Ook in Spanje was in december sprake van een lichte groeivertraging.

De inflatie in Turkije is in december opgelopen tot 36 procent, meldde het Turkse statistiekbureau. De verwachting van meer renteverlagingen, tegen de wetten van conventioneel monetair beleid in, duwt de inflatieverwachtingen verder omhoog en de koers van de lira omlaag.

Bedrijfsnieuws

Air France-KLM won bijna 5,0 procent. Citigroup verhoogde het koersdoel van 0,10 naar 4,20 euro. De analisten zien weer toekomst in de luchtvaarder, dankzij de herstellende vraag naar vliegreizen tussen Europa en de Verenigde Staten. De capaciteit op deze transatlantische vluchten wordt de komende maanden opgevoerd naar 90 procent van de niveaus van voor de coronapandemie, in 2019. Vorige zomer was dit nog maar 50 procent. Ook profiteert de luchtvaarder van het verstoorde vrachtvervoer over zee, waardoor de tarieven voor luchtvracht omhoog kunnen.

Sectorgenoot Lufthansa, waarvoor het advies van Citi zelfs steeg van Verkopen naar Kopen en het koersdoel van 1,43 naar 7,50 euro, won ruim 8,0 procent.

Credit Suisse steeg ruim 2,0 procent. De bank sluit het inkoopprogramma af, dat in het voorjaar werd gestaakt na het miljardenverlies dat werd geleden op het hedgefonds Archegos. Hierdoor werd er slechts voor ruim 300 miljoen euro eigen aandelen ingekocht, in plaats van de beoogde 1 miljard euro.

Delivery Hero werd circa 1,5 procent meer waard. De concurrent van Just Eat Takeaway.com meldde afgelopen weekend dat een meerderheidsbelang is verworven in het Spaanse Glovo.

In Frankfurt noteerde Porsche ruim 4,0 procent hoger, HeidelbergCement steeg ruim 3,0 procent, evenals Zalando. Merck verloor circa 3,0 procent en Beiersdorf verloor bijna een procent.

In Parijs steeg Renault ruim 4,5 procent, Unibail-Rodamco-Westfield won circa 3,5 procent, terwijl Alstom bijna 3,0 procent hoger noteerde. Dassault Systemes was met een verlies van ruim 4 procent de sterkste daler.

Euro STOXX 50 4.331,82 (+0,8%)

STOXX Europe 600 489,99 (+0,5%)

DAX 16.020,73 (+0,9%)

CAC 40 7.217,22 (+0,9%)

FTSE 100 7.384,54 (-0,3%)

SMI 12.939,17 (+0,5%)

AEX 803,31 (+0,7%)

BEL 20 4.335,28 (+0,6%)

FTSE MIB 27.730,32 (+1,4%)

IBEX 35 8.761,20 (+0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures in het groen.

Wall Street is maandag op de eerste handelsdag van het jaar ook al hoger gesloten.

Beleggers voorzien voor dit jaar een volatieler jaar voor aandelen. De eerste uitrol van coronavirusvaccins en versoepeling van de beperkingen om de verspreiding van het virus in te dammen, in combinatie met een soepel monetair beleid van centrale banken, ondersteunden de markten vorig jaar. De afronding van het opkoopprogramma van de Federal Reserve en de waarschijnlijke renteverhogingen zouden in 2022 op de markten kunnen drukken. Aandelen profiteerden van de lage rente, wat de risicobereidheid in de markt aanwakkerde.

Terwijl sommige beleggers van mening zijn dat de inflatie, die in november een uitzonderlijk hoog niveau bereikte, inmiddels over zijn piek heen is, zijn anderen bezorgd dat de omikronvariant van het coronavirus de verstoringen in de toeleveringsketen zou kunnen verlengen, waardoor de prijzen verder onder druk komen te staan.

Tekenen dat de omikronvariant mogelijk aanzienlijk minder ernstige ziekteverschijnselen veroorzaakt dan eerdere varianten, ondersteunen het sentiment.

"Bij de golf die we nu zien, is sprake van veel besmettingen, maar zie je minder ziekenhuisopnames en minder doden. Dat zal de markten geruststellen", zei marktanalist Geir Lode van Federated Hermes.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de groei in economische activiteit in de industrie in de VS in december licht is vertraagd. De inkoopmanagersindex daalde van 58,3 naar 57,7.

Een februarifuture voor een vat ruwe olie sloot maandag 1,2 procent, ofwel 0,87 dollar, hoger op 76,08 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd: de ISM-inkoopmanagersindex voor de industrie van december en vacature-data over november.

Bedrijfsnieuws

Tesla steeg bijna 13,0 procent, nadat het bedrijf van Elon Musk een stijging van het aantal afgeleverde auto's in 2021 van 87 procent bekendmaakte. Dit is de snelste groei in jaren.

Apple sloot maandag circa 2,5 procent hoger op 182,01 dollar. Tussentijds bereikte de techgigant als eerste Amerikaanse bedrijf een marktkapitalisatie van 3 biljoen dollar. Apple doorbrak de barrière toen de koers van het aandeel 182,86 dollar bereikte.

Amazon steeg circa 2,0 procent, Meta, de moedermaatschappij van Google, won circa 1,0 procent. Microsoft noteerde ongeveer 0,5 procent lager.

Conagra Brands, Constellation Brands en Walgreens Boots Alliance zullen donderdag bedrijfsresultaten bekendmaken, en woensdag zijn er omzetcijfers van Costco Wholesale voor december. Verder oogt de agenda nog leeg.

S&P 500 index 4.796,56 (+0,6%)

Dow Jones index 36.585,06 (+0,7%)

Nasdaq Composite 15.832,80 (+1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld. De afname van het groeitempo in de Japanse industrie viel mee in december, terwijl de Chinese industrie juist weer groeide.

Nikkei 225 29.301,72 (+1,8%)

Shanghai Composite 3.638,44 (-0,0%)

Hang Seng 23.315,15 (+0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1302. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,1297 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1294 op de borden.

USD/JPY Yen 115,72

EUR/USD Euro 1,1302

EUR/JPY Yen 130,80

MACRO-AGENDA:

00:30 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - December (Chi)

08:00 Detailhandelsverkopen - November (Dld)

08:45 Inflatie - December vlpg. (Fra)

09:55 Werkloosheid - December (Dld)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (VK)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - December (VS)

16:00 Vacatures - November (VS)

00:00 Bijeenkomst OPEC+

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten