Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is maandag de eerste handelsdag van het jaar hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,6 procent tot 4.796,56 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 36.585,06 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 15.832,80 punten.

Beleggers voorzien voor dit jaar een volatieler jaar voor aandelen. De eerste uitrol van coronavirusvaccins en versoepeling van de beperkingen om de verspreiding van het virus in te dammen, in combinatie met een soepel monetair beleid van centrale banken, ondersteunden de markten vorig jaar. De afronding van het opkoopprogramma van de Federal Reserve en de waarschijnlijke renteverhogingen zouden in 2022 op de markten kunnen drukken. Aandelen profiteerden van de lage rente, wat de risicobereidheid in de markt aanwakkerde.

Terwijl sommige beleggers van mening zijn dat de inflatie, die in november een uitzonderlijk hoog niveau bereikte, inmiddels over zijn piek heen is, zijn anderen bezorgd dat de omikronvariant van het coronavirus de verstoringen in de toeleveringsketen zou kunnen verlengen, waardoor de prijzen verder onder druk komen te staan.

Tekenen dat de omikronvariant mogelijk aanzienlijk minder ernstige ziekteverschijnselen veroorzaakt dan eerdere varianten, ondersteunen het sentiment.

"Bij de golf die we nu zien, is sprake van veel besmettingen, maar zie je minder ziekenhuisopnames en minder doden. Dat zal de markten geruststellen", zei marktanalist Geir Lode van Federated Hermes.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de groei in economische activiteit in de industrie in de VS in december licht is vertraagd. De inkoopmanagersindex daalde van 58,3 naar 57,7.

De euro/dollar noteerde op 1,1297. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1320 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1368 op de borden.

Een februarifuture voor een vat ruwe olie sloot maandag 1,2 procent, ofwel 0,87 dollar, hoger op 76,08 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd: de ISM-inkoopmanagersindex voor de industrie van december en vacature-data over november.

Bedrijfsnieuws

Tesla steeg bijna 13,0 procent, nadat het bedrijf van Elon Musk een stijging van het aantal afgeleverde auto's in 2021 van 87 procent bekendmaakte. Dit is de snelste groei in jaren.

Apple sloot maandag circa 2,5 procent hoger op 182,01 dollar. Tussentijds bereikte de techgigant als eerste Amerikaanse bedrijf een marktkapitalisatie van 3 biljoen dollar. Apple doorbrak de barrière toen de koers van het aandeel 182,86 dollar bereikte.

Amazon steeg circa 2,0 procent, Meta, de moedermaatschappij van Google, won circa 1,0 procent. Microsoft noteerde ongeveer 0,5 procent lager.

Conagra Brands, Constellation Brands en Walgreens Boots Alliance zullen donderdag bedrijfsresultaten bekendmaken, en woensdag zijn er omzetcijfers van Costco Wholesale voor december. Verder oogt de agenda nog leeg.