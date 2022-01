Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, waarbij de markt voortbouwt op de sterkste jaarlijkse stijging voor ruwe olie in 12 jaar. WTI, de Amerikaanse benchmark, steeg in 2021 met 55 procent, de sterkste procentuele winst sinds 2009. Brent steeg met 50,2 procent, de sterkste procentuele stijging sinds 2016. "De omikronvariant verspreidt zich als een lopend vuurtje, maar ziekenhuisopnames blijven onder controle en de meeste regeringen lijken voorzichtig om terug te gaan naar lockdowns, wat het optimisme voedt dat deze golf niet veel schade zal toebrengen aan de wereldeconomie", zei marktanalist Marios Hadjikyriacos van XM. "Dit voorzichtige gevoel van opluchting wordt vandaag weerspiegeld op de financiële markten. De prijs van ruwe olie stijgt en Europese aandelen zijn een zee van groen", voegde hij toe. "De gezegd hebbende zijn de bewegingen relatief klein, aangezien handelaren wachten op het volgende grote thema." Tijdens een speciale vergadering heeft OPEC met ingang van 1 augustus 2022 Haitham Al-Ghais benoemd tot secretaris-generaal. Al-Ghais volgt Mohammad Barkindo op, die na twee termijnen als secretaris generaal afzwaait. Al-Ghais is voor een periode van drie jaar benoemd. Dinsdag komen OPEC en hun bondgenoten, bekend als OPEC+, bijeen. Verwacht wordt dat ze vast zullen houden aan hun plan om de maandelijkse ruwe olieproductie met 400.000 vaten te verhogen. Een februarifuture voor een vat ruwe olie sloot maandag 1,2 procent, ofwel 0,87 dollar, hoger op 76,08 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

