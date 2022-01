Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn de eerste handelsdag van het jaar hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,5 procent tot 489,99 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,9 procent op 16.020,73 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,9 procent op 7.217,22 punten.

Aangezien de rentes en obligatierendementen nog steeds op zeer lage niveau's staan, blijven aandelen populair onder beleggers.

De markt is daarnaast optimistisch dat de omikronvariant van het het coronavirus niet al te veel ellende zal veroorzaken, na berichten dat deze variant milder is dan eerdere varianten.

"De omikronvariant verspreidt zich als een lopend vuurtje, maar ziekenhuisopnames blijven onder controle en de meeste regeringen lijken op hun hoede om weer lockdowns in de voeren, wat het optimisme voedt dat deze nieuwe coronagolf niet veel schade zal toebrengen aan de wereldeconomie", zei marktanalist Marios Hadjikyriacos van XM.

Op macro-economisch vlak kreeg de markt een reeks inkoopmanagersindices voor de industrie gepresenteerd. Het groeitempo van de industrie in de eurozone is in december iets gedaald. De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie daalde in december van 58,4 naar 58,0.

De Duitse index hield in december gelijke tred met november, terwijl de groei van de Franse industrie in december licht vertraagde. Hoewel de groei in Italië licht vertraagde, is nog steeds sprake van een onverminderd sterke groei. De index noteerde op 62,0. Ook in Spanje was in december sprake van een lichte groeivertraging.

De inflatie in Turkije is in december opgelopen tot 36 procent, meldde het Turkse statistiekbureau. De verwachting van meer renteverlagingen, tegen de wetten van conventioneel monetair beleid in, duwt de inflatieverwachtingen verder omhoog en de koers van de lira omlaag.

De euro/dollar noteerde op 1,1294. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1352 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1368 op de borden.

Olie noteerde maandag tot 0,4 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Air France-KLM won bijna 5,0 procent. Citigroup verhoogde het koersdoel van 0,10 naar 4,20 euro. De analisten zien weer toekomst in de luchtvaarder, dankzij de herstellende vraag naar vliegreizen tussen Europa en de Verenigde Staten. De capaciteit op deze transatlantische vluchten wordt de komende maanden opgevoerd naar 90 procent van de niveaus van voor de coronapandemie, in 2019. Vorige zomer was dit nog maar 50 procent. Ook profiteert de luchtvaarder van het verstoorde vrachtvervoer over zee, waardoor de tarieven voor luchtvracht omhoog kunnen.

Sectorgenoot Lufthansa, waarvoor het advies van Citi zelfs steeg van Verkopen naar Kopen en het koersdoel van 1,43 naar 7,50 euro, won ruim 8,0 procent.

Credit Suisse steeg ruim 2,0 procent. De bank sluit het inkoopprogramma af, dat in het voorjaar werd gestaakt na het miljardenverlies dat werd geleden op het hedgefonds Archegos. Hierdoor werd er slechts voor ruim 300 miljoen euro eigen aandelen ingekocht, in plaats van de beoogde 1 miljard euro.

Delivery Hero werd circa 1,5 procent meer waard. De concurrent van Just Eat Takeaway.com meldde afgelopen weekend dat een meerderheidsbelang is verworven in het Spaanse Glovo.

In Frankfurt noteerde Porsche ruim 4,0 procent hoger, HeidelbergCement steeg ruim 3,0 procent, evenals Zalando. Merck verloor circa 3,0 procent en Beiersdorf verloor bijna een procent.

In Parijs steeg Renault ruim 4,5 procent, Unibail-Rodamco-Westfield won circa 3,5 procent, terwijl Alstom bijna 3,0 procent hoger noteerde. Dassault Systemes was met een verlies van ruim 4 procent de sterkste daler.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 4.772,46 punten. De Dow Jones index steeg ook 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het groen.