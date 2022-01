Goede jaarstart voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag, op de eerste handelsdag van 2022, met een nette winst gesloten.

De AEX eindigde 0,7 procent hoger op 803,31 punten.

Volgens een enquête van analist Corné van Zeijl onder beursexperts rekenen zij gemiddeld voor dit jaar op een kleine daling van de AEX. Vooral het aandeel ArcelorMittal moet gemeden worden. Kansrijk zijn ASML, ING en Just Eat Takeaway.

Veel nieuws was er maandag nog niet, met uitzondering van de inkoopmanagersindexen voor de industrie. Die wezen in de meeste gevallen op een lichte afname van de groei.

"Het is een enorme uitdagende periode geweest voor fabrikanten in de tweede helft van 2021", zei econoom Chris Williamson van Markit in een toelichting. Williamson is echter optimistisch gestemd en ziet eerste tekenen dat de verstoringen in de aanvoerketen worden opgelost.

De euro/dollar handelde op 1,1294 en olie werd circa een procent duurder. Haitham Al-Ghais volgt Mohammad Barkindo op als secretaris-generaal van oliekartel OPEC.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Heineken aan de leiding met een koerswinst van 2,7 procent. Just Eat Takeaway werd 2,4 procent duurder. In bezorgland was er wel het nodige nieuws te melden. Supermarktketen Jumbo gaat een langdurige samenwerking aan met flitsbezorger Gorillas en Delivery Hero heeft het belang in de Spaanse maaltijdbezorger Glovo fiks uitgebreid.

Verder won Signify 2,7 procent en Adyen 1,9 procent.

De grootste dalers waren ASML en Universal Music Group, met verliezen van 0,7 en 1,3 procent. ASML meldde een brand vannacht in een Berlijnse productiefaciliteit. Onduidelijk is nog hoe groot de schade is.

In de AMX won Air France-KLM 4,9 procent op 4,06 euro. Citi verhoogde het advies voor het aandeel van Verkopen naar Neutraal en het koersdoel ging van 0,10 naar 4,20 euro.

Fugro steeg 3,4 procent, maar Galapagos en Alfen leverden 3,8 en 3,2 procent in.

Bij de smallcaps ging CM.com 3,4 procent in het groen en won B&S 3,0 procent. Avantium was met een koersdaling van 1,5 procent de grootste verliezer.

Tussenstand Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op het Damrak noteerden de Dow en de S&P fractionele winsten. De Nasdaq steeg 0,7 procent.