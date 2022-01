OPEC kiest nieuwe secretaris-generaal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) Tijdens een speciale vergadering heeft OPEC met ingang van 1 augustus 2022 Haitham Al-Ghais benoemd tot secretaris-generaal. Dit meldde het oliekartel maandag na afloop van de videovergadering. Al-Ghais volgt Mohammad Barkindo op, die na twee termijnen als secretaris generaal afzwaait. Al-Ghais is voor een periode van drie jaar benoemd. Al-Ghais is geen onbekende voor het kartel. Van 2017 tot juni 2021 zat hij namens Koeweit in het bestuur van OPEC. Momenteel is hij werkzaam bij Kuwait Petroleum Corporation. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.