Frankrijk versoepelt corona-eisen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Frankrijk heeft besloten om de regels voor zelfisolatie te versoepelen voor mensen die besmet raken met corona. In plaats van 10 dagen moeten zij 7 dagen in isolatie, mits gevaccineerd. En als zij na 5 dagen negatief testen en 48 uur klachtenvrij zijn, mag de isolatie direct worden beëindigd. Als een gevaccineerde in aanraking komt met iemand die corona heeft, dan hoeft die niet in zelfisolatie, maar zich wel direct testen. Frankrijk besloot tot de kortere isolatietijd nu de omikron-variant een scherpe stijging van het aantal besmette personen veroorzaakt. Hierdoor dreigen cruciale sectoren, zoals de gezondheidszorg in de problemen te raken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.