Futures Wall Street wijzen op winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, zich niet storend aan de oplopende besmettingen met de omikron-variant van het coronavirus in de Verenigde Staten of andere factoren die de aandelenkoersen in het nieuwe jaar omlaag kunnen drukken.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,7 procent in het groen. Techindex Nasdaq opent vermoedelijk 0,8 procent hoger.

Beleggers zijn voorzichtig gestemd voor dit jaar. De Federal Reserve gaat stoppen met het opkopen van obligaties en zal waarschijnlijk later dit jaar de rente verhogen. Aandelen hebben geprofiteerd van de lage rente die beleggers naar meer risicovolle beleggingen dreef.

Sommige beleggers verwachten dat de inflatie, die in november een uitzonderlijk hoog niveau bereikte, inmiddels over zijn piek heen is. Anderen vrezen voor nieuwe verstoringen van de aanvoerketen door de nieuwe variant van het coronavirus, wat de prijzen weer kan opjagen.

"Het zal iets hobbeliger worden dan 2021. De drie grote vragen waar we het jaar mee afsloten zijn er nog steeds: omikron, inflatie en aanvoerketens, en de Fed", zei Esty Dwek van FlowBank. "Er is zeker potentieel dat aandelenmarkten het relatief goed gaan doen. Ik denk niet dat we een stijging van meer dan 20 procent zullen zien, maar dubbele cijfers zou kunnen."

Het aantal ziekenhuisopnames in de Verenigde Staten in de afgelopen zeven dagen was zondag 35 procent hoger dan een week eerder, meldde The New York Times. De stijging is wel trager dan die van het aantal besmettingen, dat in twee weken tijd is verdriedubbeld tot ruim 400.000 nieuwe gevallen per dag. Het aantal sterfgevallen per dag ligt ook iets lager dan twee weken geleden.

Beleggers kijken naar de Chinese economie voor de mondiale groei dit jaar. De vraag is of de strenge maatregelen tegen het coronavirus de aanvoerketen verder onder druk gaan zetten. De Olympische Winterspelen in Beijing volgende maand kunnen de economie raken, denkt Dwek.

Het belangrijkste economische rapport deze week wordt het maandelijkse banenrapport op vrijdag. Economen vooorspellen een toename van 374.000 banen in december, tegen 210.000 in november. Ook een inkoopmanagersindex van ISM kan dinsdag voor beweging op de beurs zorgen, evenals de notulen van de laatste monetaire beleidsvergadering van de Fed, die woensdag openbaar worden gemaakt.

De olieprijs steeg. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 0,9 procent tot 75,91 dollar, terwijl Brent-olie voor maart 0,9 procent duurder werd op 78,60 dollar. Oliehandelaren letten op een bijeenkomst van OPEC+ morgen. Volgens Reuters zal OPEC vandaag al bijeenkomen.

De euro/dollar noteerde op 1,1364. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1385 op de borden.

Bedrijfsnieuws

In de handel voorbeurs stond het aandeel Tesla 7 procent hoger, nadat het bedrijf van Elon Musk een stijging van het aantal afgeleverde auto's in 2021 van 87 procent bekendmaakte. Dit is de snelste groei in jaren.

Conagra Brands, Constellation Brands en Walgreens Boots Alliance zullen donderdag bedrijfsresultaten bekendmaken, en woensdag zijn er omzetcijfers van Costco Wholesale voor december. Verder oogt de agenda nog leeg.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag op de laatste handelsdag van het jaar licht lager. De S&P 500 daalde 0,3 procent op 4.766,18 punten. De Dow Jones index verloor 0,2 procent op 36.338,30 punten en de Nasdaq eindigde 0,6 procent lager op 15.644,97 punten.