Europese beurzen hoger op eerste handelsdag 2022

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn het jaar positief begonnen en noteerden maandag rond het middaguur bijna een procent hoger.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 490,58 punten na een intradayrecord op 491,26 punten. de Duitse DAX klom 0,9 procent tot 16.024 punten en de CAC 40 in Parijs ging 1,1 procent hoger op 7.229,62 punten.

De rentes en rendementen op obligaties zijn nog erg laag en daarom blijven aandelen populair bij beleggers. Handelaren zijn intussen optimistisch dat de omikron-variant van het coronavirus geen grote verstoringen zal veroorzaken, ondanks de snelle verspreiding. De variant zou minder gevaarlijk zijn dan eeerdere varianten.

Aandelen in de reisbranche en de auto-industrie waren vanochtend in trek, maar de handel was nog rustig, omdat de Britse markt nog gesloten was na de jaarwisseling.

Beleggers kregen enkele inkoopmanagersindexen voor de industrie in de eurozone te verwerken. Die wezen in de meeste gevallen op een lichte afname van de groei. "Het is een enorme uitdagende periode geweest voor fabrikanten in de tweede helft van 2021", zei econoom Chris Williamson van Markit in een toelichting. Williamson is echter optimistisch gestemd en ziet eerste tekenen dat de verstoringen in de aanvoerketen worden opgelost.

Later in de week volgen inflatiecijfers uit Frankrijk en een banenrapport uit de VS, terwijl ook oliekartel OPEC deze week vergadert en de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve worden vrijgegeven.

In het weekend werd bekend dat er vorig jaar 9 procent minder auto's werden verkocht in Nederland. Bijna 1 op de 5 nieuwe auto's was elektrisch. Dit segment had veel hinder van de verstoorde aanvoerketens waardoor er tekorten zijn aan halfgeleiders.

De inflatie in Turkije is in december opgelopen tot 36 procent, meldde het Turkse statistiekbureau. De verwachting van meer renteverlagingen, tegen de wetten van conventioneel monetair beleid in, duwt de inflatieverwachtingen verder omhoog en de koers van de lira omlaag.

De olieprijs steeg. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 1,1 procent tot 76,04 dollar. Brent olie met levering in maart werd 1,2 procent duurder op 78,73 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1358. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1385 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Air France-KLM won 5,0 procent. Citigroup verhoogde het koersdoel van 0,10 naar 4,20 euro. De analisten zien weer toekomst in de luchtvaarder, dankzij de herstellende vraag naar vliegreizen tussen Europa en de Verenigde Staten. De capaciteit op deze transatlantische vluchten wordt de komende maanden opgevoerd naar 90 procent van de niveaus van voor de coronapandemie, in 2019. Vorige zomer was dit nog maar 50 procent. Ook profiteert de luchtvaarder van het verstoorde vrachtvervoer over zee, waardoor de tarieven voor luchtvracht omhoog kunnen.

Sectorgenoot Lufthansa, waarvoor het advies van Citi zelfs steeg van Verkopen naar Kopen en het koersdoel van 1,43 naar 7,50 euro, won 6,6 procent.

Credit Suisse steeg 1,6 procent. De bank sluit het inkoopprogramma af, dat in het voorjaar werd gestaakt na het miljardenverlies dat werd geleden op het hedgefonds Archegos. Hierdoor werd er slechts voor ruim 300 miljoen euro eigen aandelen ingekocht, in plaats van de beoogde 1 miljard euro.

Delivery Hero werd 1,7 procent meer waard. De concurrent van Just Eat Takeaway.com meldde vrijdag dat een meerderheidsbelang is verworven in het Spaanse Glovo.

Aandelen Tesla lijken sterk hoger te openen op Wall Street nadat het bedrijf een recordaantal van 308.600 elektrische auto's afleverde in het vierde kwartaal. De handel voorbeurs voorspelt een openingswinst van 6,7 procent.

In Europa stonden autofabrikanten BMW, Renault, Volkswagen en Daimler ook op winst. Ook vliegtuigbouwer Airbus en treinfabrikant Alstom openden het jaar positief. Halfgeleider- en technologie-aandelen zoals ASML, Infineon, SAP en Prosus stonden licht lager. Dassault, maker van jachtvliegtuigen, verloor ook terrein.



Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,5 procent hoger.



De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag op de laatste handelsdag van het jaar licht lager. De S&P 500 daalde 0,3 procent op 4.766,18 punten. De Dow Jones index verloor 0,2 procent op 36.338,30 punten en de Nasdaq eindigde 0,6 procent lager op 15.644,97 punten.