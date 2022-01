Video: beursexperts voorspellen lagere AEX in 2022

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts verwachten een kleine daling van de AEX in 2022. Dit blijkt uit de maand enquête van analist Corné van Zeijl.

In 2021 steeg de AEX nog met 28 procent. De experts hadden een veel kleinere plus verwacht, omdat zij de waarderingen zo hoog vonden, aldus Van Zeijl. Uiteindelijk gingen de winsten van de bedrijven echter veel harder omhoog dan de koersen. Gemiddeld stegen de winsten van de bedrijven uit de AEX in 2021 "met maar liefst 51 procent", aldus de analist. Het resultaat is dat de waarderingen ten opzichte van de winst daalden.

"Voor komend jaar is er opnieuw veel bescheidenheid", aldus Van Zeijl. De AEX eindigt dit jaar op 792 punten, verwachten de experts gemiddeld. Dat is circa 6 punten lager dan de slotstand in 2021. "Meestal gaan ze uit van een koersstijging", merkte de analist op. In 29 jaar voorspelden de experts slechts één keer eerder een koersdaling. Dat was in 1999.

