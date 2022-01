Valuta: euro start het jaar licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De euro stond maandag iets lager tegenover de dollar, zonder veel richting voor het valutapaar. Het jaar 2022 is begonnen met aanhoudende onzekerheid over de coronaviruspandemie en over de vooruitzichten voor de inflatie.

De euro daalde 0,3 procent tegenover de dollar naar 1,1338, na een top op 1,1387 afgelopen vrijdag, wat de hoogste stand was in een maand.

"Dat was misschien nog wat handel op het jaareinde, maar het is moeilijk om daar een verhaal aan vast te knopen", zei marktanalist Stefan Koopman van Rabobank.

Ook tegenover de yen werd de Amerikaanse dollar wat sterker, terwijl deze daalde ten opzichte van risicovollere munten uit grondstoffengerelateerde en opkomende markten.

"Het jaar begint zoals vorig jaar eindigde. Veel van dezelfde thema's gaan over naar het nieuwe jaar en deze week zal waarschijnlijk nog weinig nieuwe informatie op tafel brengen", stelden analisten van Deutsche Bank in een rapport.

Koopman verwacht wel wat meer beweging in de eerste week van het jaar, omdat de economische agenda redelijk bol staat van de rapporten.

Het eerste grote richtpunt zijn de notulen van de laatste monetaire beleidsvergadering van de Federal Reserve. Dat was volgens Koopman een belangrijke vergadering, waarin de beleidscommissie besloot om sneller te taperen en aangaf snel de rente te willen verhogen.



De markt zal proberen op te maken uit de notulen hoe groot de kans is dat men na het afronden van het taperen eind maart al meteen in april de rente zal verhogen om de hoge inflatie te drukken. "Is daar een serieuze kans op, of willen ze vooral de optie openhouden?"

Rabobank denkt dat de kans vrij groot is dat de eerste renteverhoging in de VS pas in juni volgt. Dit is ook al redelijk ingeprijsd door de markt, maar de uitspraken hierover in de notulen zullen zeker aandachtig worden bestudeerd.

Dinsdag is er ook een een ISM-inkoopmanagersindex, volgend op de definitieve Europese indexen voor de industriesector, die niet veel afweken van de voorlopige cijfers. Vrijdag is er het maandelijkse Amerikaanse banenrapport, zodat Koopman verwacht dat de valutahandel al snel weer op gang komt deze week, ondanks dat veel handelaren in Nederland nog kerstvakantie zullen vieren.

Ten aanzien van de omikronvariant van het coronavirus is de valutamarkt erg optimistisch, merkte Koopman op. De teneur is dat bevolkingen en overheden inmiddels weten hoe ze met een coronagolf moeten omgaan, en dat elke nieuwe variant minder gevaarlijk is dan de vorige, en dat een golf besmettingen met de omikron-variant zelfs een zegen kan zijn, omdat het voor extra immuniteit in de populatie zorgt.

Met name in sommige Amerikaanse staten waar de vaccinatiegraad laag is, lijken de ziekenhuisopnames echter toch weer snel op te lopen en dat kan snel problematisch worden, waarschuwde Koopman. De markt lijkt daar vooralsnog de ogen voor te sluiten, maar dat kan snel omslaan. "Dat is niet te timen, maar zou in de komende weken wel kunnen gebeuren", aldus de analist.