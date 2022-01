Bijna 10 miljard euro omzet voor Jumbo Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Jumbo

(ABM FN-Dow Jones) Jumbo Supermarkten heeft in 2021 meer omzet behaald. Dit bleek maandag uit cijfers van de supermarktketen. De consumentenomzet van Jumbo steeg met 2 procent naar 9,9 miljard euro. Gecorrigeerd voor de extra week in 2020 was de groei zelfs 4 procent. Daarmee groeide Jumbo harder dan de markt. De omzet bij La Place bleef steken op 52 miljoen euro, een stijging van 4 procent. "Wederom tegenvallend als gevolg van de noodgedwongen sluitingen door de coronamaatregelen", liet Jumbo in een reactie weten. Jumbo meldde verder een 30 procent hogere online omzet. Er werden afgelopen jaar 18 nieuwe vestigingen geopend, waarvan de helft in België. Vooruitblik Jumbo rekent voor 2022 op een aanhoudende omzetgroei, zowel in de winkels als online. Vandaag kondigde Jumbo ook een meerjarige samenwerking aan met flitsbezorger Gorillas. "Het gaat goed met Jumbo, en daar werken we met z’n allen hard aan. Maar successen uit het verleden bieden ook bij Jumbo geen garanties voor de toekomst. Slim vernieuwen én de kosten in toom houden, dáár draait het in deze uitdagende tijd allemaal om", zei CEO Frits van Eerd in een toelichting. Bron: ABM Financial News

