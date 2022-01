Supermarkt Jumbo en Gorillas slaan handen ineen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Gorillas

(ABM FN-Dow Jones) Jumbo Supermarkten en flitsbezorger Gorillas hebben overeenstemming bereikt over een meerjarige strategische samenwerking in Nederland en Vlaanderen. Dit maakte Jumbo maandag bekend zonder financiële details te geven. Gorillas gaat in de grote steden boodschappen van Jumbo bezorgen. "Jumbo en Gorillas zijn ervan overtuigd dat zij van elkaars expertise kunnen profiteren en tegelijkertijd hun eigen marktpositie kunnen versterken", stelden de twee partners. Gorillas is op dit moment al actief in elf Nederlandse steden en twee Belgische steden. In 2022 moet dit verder worden uitgebreid. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.