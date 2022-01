Groeitempo Nederlandse industrie verder gedaald Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het groeitempo van de Nederlandse industrie is in december verder afgenomen. Dit bleek maandag uit cijfers van Markit en Nevi. De index voor de Nederlandse industrie daalde in december op maandbasis van 60,7 naar 58,7. Hoewel de index daarmee nog altijd op een stevige groei wijst, is het ook de zesde daling van de index in zeven maanden. "Materialen, energie en transport worden duurder en veel inkopers hebben materialen gehamsterd vanwege tekorten en lange levertijden, wat nu leidt tot een snelle stijging van voorraden van ingekochte materialen", laat sectoreconoom industrie Albert Jan Swart bij ABN AMRO in een commentaar weten. "Ook tarieven voor gas en elektriciteit tikten nieuwe records aan, wat bij veel ondernemers kan leiden tot hogere kosten. Toeleveringsketens worden waarschijnlijk opnieuw ontregeld door de omikron-variant. Ondernemers moeten naar verwachting dus ook de komende maanden rekening houden met lange levertijden." Aanstaande woensdag volgt de inkoopmanagersindex voor de Nederlandse dienstensector. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.