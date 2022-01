Athora Nederland rondt verkoop Actiam af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Athora Nederland heeft de verkoop van vermogensbeheerder Actiam aan Cardano Group afgerond. Dat maakte de beheerder van verzekeringsportefeuilles maandag bekend. De transactie werd in oktober vorig jaar aangekondigd. Athora Nederland kocht Actiam in 2019 samen met de verzekeraar Vivat, het voormalige Reaal, dat enkele jaren in Chinese handen was. Athora Nederland is onderdeel van de Europese verzekerings- en herverzekeringsgroep Athora. Het bedrijf wil focussen op het efficiënt beheren van de pensioenen en verkoopt daarom de vermogensbeheertak. Cardano zal vermogensbeheerdiensten leveren voor de beleggingsverzekeringen van Athora Nederland. Dit zijn de zogenaamde unit-linked-polissen uit de woekerpolisaffaire. De tienjarige overeenkomst voor circa 15 miljard euro aan vermogen van Athora Nederland werd ook al in oktober aangekondigd als onderdeel van de overname. Actiam beheert zo'n 21,5 miljard euro aan vermogen en was de afgelopen jaren verlieslatend. Bron: ABM Financial News

