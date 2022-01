AEX start nieuwe jaar vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Vrijdag sloot de AEX op de laatste handelsdag van het jaar op 797,93 punten. Op jaarbasis leverde dit een koerswinst van bijna 28 procent op.

Daarmee deed het Damrak het beter dan bijvoorbeeld de Duitse DAX, die dit jaar bijna 16 procent steeg en de brede Stoxx Europe 600 index, die er in 2021 zo'n 22 procent op vooruit ging. Deze 'outperformance' was vooral te danken aan het succes van techaandelen zoals ASML en Adyen. Het hoogtepunt voor de AEX werd voorlopig bereikt in november, toen de Amsterdamse hoofdindex een recordstand van 827,57 punten aantikte.

De belangrijkste Amerikaanse benchmarks stegen daarnaast het afgelopen jaar gestaag en boekten zo record na record. De Dow steeg uiteindelijk zo'n 19 procent in 2021, de S&P 500 27 procent en de Nasdaq op jaarbasis ruim 21 procent. De uitrol van coronavaccins en ongekende monetaire stimuleringsmaatregelen met onder meer extreem lage rentes zorgden voor veel rugwind op de aandelenmarkten.

Een groot deel van de koerswinst van de hoofdindices op Wall Street komt evenwel op het conto van slechts een select groepje techbedrijven zoals Apple, Tesla en Microsoft. Apple steeg in 2021 zo'n 34 procent, Tesla en Microsoft werden rond de 50 procent meer waard.

Marktanalist Chris Beauchamp van IG verwacht dat aandelen in 2022 waarschijnlijk wel verder zullen stijgen, maar vermoedelijk zonder het enthousiasme van 2021, aangezien beleggers worden geconfronteerd met de onzekerheid over de snelle verspreiding van de omikron-variant en het vooruitzicht van stijgende rentes in een poging om de hoge inflatie in te dammen.

Waar de olieprijs in 2020 nog flink daalde als gevolg van de corona-uitbraak en de druk op de vraag naar olie, wisten West Texas Intermediate en Brent in 2021 flink te herstellen met stijgingen op jaarbasis van circa 50 procent. Vrijdag gaf de Amerikaanse WTI olie-future wel meer dan 2 procent prijs. Vanochtend in Azië stijgt de future ongeveer 1 procent naar 75,90 dollar per vat.

In Azië zijn de beurzen in Australië, Japan en het Chinese vasteland vanochtend gesloten. De beurzen in Hongkong en Seoel zijn wel open en die noteren tot ruim een half procent in het groen.

Beleggers hebben vandaag oog voor de vrijgave van de inkoopmanagersindices voor de industrie voor december die in de loop van de handelsdag in de eurozone en de VS worden vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

Ajax bereikte een akkoord met RB Leipzig over de huur van Brian Brobbey voor een half seizoen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 0,3 procent op 4.766,18 punten. De Dow Jones index verloor 0,2 procent op 36.338,30 punten en de Nasdaq eindigde 0,6 procent lager op 15.644,97 punten.