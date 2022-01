Credit Suisse sluit gestaakt inkoopprogramma af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft zijn gestaakte aandeleninkoopprogramma op 30 december afgesloten. Dat maakte de Zwitserse bank maandag bekend. Het inkoopprogramma startte op 12 januari 2021, maar werd in het eerste kwartaal gestaakt, nadat de bank een miljardenverlies leed op het hedgefonds Archegos. Er werden iets meer dan 25 miljoen stukken ingekocht voor 305,2 miljoen Zwitserse frank. Credit Suisse wilde aanvankelijk voor minimaal 1 miljard frank eigen aandelen inkopen vorig jaar. Bron: ABM Financial News

