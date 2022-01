'Tesla verrast positief' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft zondag positief verrast met het aantal auto's dat het in het vierde kwartaal produceerde en afleverde. Dit stelde analist Philippe Houchois van Jefferies. Er werden in het vierde kwartaal 308.600 Tesla's afgeleverd. Dat is 18 procent meer dan een kwartaal eerder en 71 procent meer op jaarbasis. Ook deed Tesla het daarmee beter dan analisten hadden voorzien. Ten opzichte van de analistenconsensus lag het cijfer 16 procent hoger en ten opzichte van de ramingen van Jefferies 12 procent. In heel 2021 kwam het aantal afgeleverde auto's uit op 936.172, een jaarstijging van 87 procent, benadrukte Houchois. Vooral het Model 3 en de Y deden het goed, terwijl de productie van de S en de X wat achterbleven volgens de analist. Het aantal afgeleverde auto's lag hoger dan de productie, en dat is volgens Houchois goed voor de kasstroom van Tesla. De analist denkt dat de consensus voor de EBIT omhoog moet. Die ligt voor 2021 nu nog op 5,9 miljard dollar. Jefferies zit al op 6,4 miljard dollar. Voor 2022 wordt inmiddels gerekend op een stijging van de afleveringen van 936.172 naar 1,3 tot 1,4 miljoen auto's. Jefferies heeft een koopadvies op Tesla met een koersdoel van 1.400 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.