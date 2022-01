Europese beurzen openen 2022 naar verwachting met winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan de eerste dag van 2022 een hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 43 punten voor de Duitse DAX, een plus van 20 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 12 punten voor de Britse FTSE 100. De laatste handelsdag van 2021 verliep rustig. De Duitse DAX steeg in 2021 zo'n 16 procent terwijl de brede Stoxx Europe 600 index er afgelopen jaar zo'n 22 procent op vooruit ging en de Londense beurs meer dan 14 procent. Beleggers kijken in het nieuwe jaar naar een aantal risico's die de rally van de markt zouden kunnen doen ontsporen. Het aantal coronavirusgevallen neemt toe, waardoor sommige bedrijven mogelijk hun dienstverlening en openingstijden moeten inkorten, vanwege ziektemeldingen. Daarnaast is er de zorg over de stijgende inflatie, wat de vraag oproept hoeveel prijsstijgingen consumenten aankunnen en of dat van invloed zal zijn op de bedrijfswinsten. Tot slot verkrappen centrale banken hun soepele monetaire beleid. Bedrijfsnieuws In Parijs ging Renault op de laatste dag van 2021 aan kop met een winst van 1,5 procent. Unibail-Rodamco-Westfield sloot 1,4 procent hoger. Carrefour won 0,6 procent, terwijl ArcelorMittal 0,7 procent lager noteerde. Danone verloor 0,6 procent. Euro STOXX 50 4.298,41 (+0,3%)

STOXX Europe 600 487,83 (-0,2%)

DAX 15.884,86 (+0,2% - slotstand donderdag)

CAC 40 7.153,03 (-0,3%)

FTSE 100 7.384,54 (-0,3%)

SMI 12.875,66 (-0,4% - slotstand donderdag)

AEX 797,93 (-0,3%)

BEL 20 4.310,15 (-0,1%)

FTSE MIB 27.346,83 (+0,01% - slotstand donderdag)

IBEX 35 8.713,80 (+0,5% - slotstand donderdag) AMERIKAANSE AANDELEN Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in de plus. De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten. De laatste handelsdag van 2021 was weinig spannend, na een druk jaar, waarin particuliere beleggers zich op zogenaamde meme-aandelen wierpen en de uitrol van coronavirusvaccins en lage rentetarieven de aandelenmarkten in het algemeen stimuleerden. Deze factoren hebben ertoe geleid dat de S&P 500 het afgelopen jaar 70 keer op recordniveau sloot, meer dan een kwart van alle handelsdagen. "Dit is echt het jaar van economisch herstel", zei marktanalist Sean Markowicz van Schroders. "In 2022 voorzie ik een vertraging van de groei, terwijl de enorme beleidsstimulans als reactie op de pandemie wordt afgebouwd", voegde hij toe. Marktanalist Chris Beauchamp verwacht dat aandelen in 2022 waarschijnlijk wel verder zullen stijgen, maar vermoedelijk zonder het enthousiasme van 2021, aangezien beleggers worden geconfronteerd met de onzekerheid over de snelle verspreiding van de omikron-variant en het vooruitzicht van stijgende rentes. De belangrijkste Amerikaanse benchmarks zijn het afgelopen jaar gestaag gestegen en boekten daarbij record na record. De Dow steeg uiteindelijk zo'n 19 procent in 2021, de S&P 500 27 procent en de Nasdaq op jaarbasis ruim 21 procent. De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,1385. Op jaarbasis steeg de dollar zo'n 7 procent ten opzichte van de Europese munt. Bitcoin kostte rond de 46.000 dollar en steeg daarmee in 2021 zo'n 59 procent. Bij een settlement van 75,21 dollar werd een vat West Texas Intermediate op de laatste dag van 2021 2,3 procent goedkoper. Dit jaar steeg de olieprijs 55 procent, wat de grootste stijging is sinds 2009. Waar de olieprijs in 2020 nog flink daalde als gevolg van de corona-uitbraak en de druk op de vraag naar olie daardoor, wisten West Texas Intermediate en Brent dit jaar flink te herstellen. Brent steeg in 2021 ruim 50 procent. Volgende week komen de OPEC en bondgenoten samen om te praten over de situatie op de oliemarkten. Sommige analisten verwachten dat OPEC+ de productie zal verhogen, hoewel omikron ervoor kan zorgen dat de olieproducerende landen de huidige afspraken zullen handhaven. "Als ze hun afspraken handhaven, dan kan dit druk zetten op de olieprijzen", zei analist Fawad Razaqzada van ThinkMarkets eerder deze week. Bedrijfsnieuws Apple, Tesla en Microsoft verloren tot een procent. Een groot deel van de aandelenrally van het afgelopen jaar werd vooral aangejaagd door deze drie techbedrijven. Apple steeg in 2021 zo'n 34 procent, Tesla en Microsoft werden rond de 50 procent meer waard. Biogen daalde licht, na een verlies van ruim 7 procent op donderdag, nadat Samsung Biologics de geruchten over een mogelijke overname ontkrachtte. Exxon Mobil steeg een procent. De oliereus meldde donderdag dat het verwacht dat de hogere gasprijzen de winst in het vierde kwartaal met 700 miljoen tot 1,1 miljard dollar zullen spekken. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC adviseert om niet op cruisevakantie te gaan, vanwege het extra risico op een coronabesmetting. De beursgenoteerde cruisemaatschappijen gaven gisteren slechts licht terrein prijs. Carnival sloot 1,5 procent lager, Royal Caribbean daalde tot een half procent. De Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) in het Verenigd Koninkrijk heeft de coronapil van Pfizer goedgekeurd. Volgens de Britse toezichthouder is paxlovid veilig en effectief tegen ziekenhuisopnames en sterfte bij mensen met een milde tot matige coronabesmetting. Het aandeel won ruim een procent. S&P 500 index 4.766,18 (-0,3%)

Dow Jones index 36.338,30 (-0,2%)

Nasdaq Composite 15.644,97 (-0,6%) AZIE De Aziatische beurzen die maandag open waren, daalden. Nikkei 225 28.791,71 (slotstand 30 dec.)

Shanghai Composite 3.639,78 (slotstand 31 dec)

Hang Seng 23.261,68 (-0,6%) VALUTA De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1338. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,1385. USD/JPY Yen 115,34

EUR/USD Euro 1,1338

EUR/JPY Yen 130,77 MACRO-AGENDA:

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - December (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - December (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - December (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (eur)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie Markit - December (VS) BEDRIJFSNIEUWS:

