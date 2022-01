Olielanden verwachten weinig impact omikron op oliemarkt - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De impact van de omikron-variant op de oliemarkt zal beperkt en tijdelijk zijn. Dit staat in een technisch rapport van oliekartel OPEC en diens partnerlanden verenigd in OPEC+, aldus persbureau Reuters, dat het rapport inzag. "De impact van de nieuwe omikron-variant is vermoedelijk mild en kortstondig, nu de wereld beter uitgerust is om Covid-19 en de daarmee gerelateerde uitdagingen op te vangen", citeerde Reuters het rapport van het Joint Technical Committee. Ook vindt de commissie de economische vooruitzichten stabiel, zowel in de ontwikkelde als de opkomende economiën. Met die conclusie blijft de deur open voor een verdere productieverhoging. OPEC+ komt dinsdag bijeen voor een vergadering. Maar volgens Reuters heeft OPEC maandag ook al een ontmoeting gepland, om te praten over de opvolging van secretaris-generaal Mohammad Barkindo. Bron: ABM Financial News

