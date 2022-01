Drukke macroweek in verschiet

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kunnen zich ondanks de vakantie al weer opmaken voor een aardige drukke beursweek.

Het belooft een drukke macroweek te worden. Op maandag staan de inkoopmanagersindices voor de industrie in Europa op de rol, terwijl die voor de VS, het VK, China en Japan een dag later volgen. Woensdag volgen voor de Europese landen de inkoopdata voor de dienstensector, met opnieuw een dag later die voor de VS, het VK, China en Japan.

Op dinsdag is er verder aandacht voor de Franse inflatie en de Duitse werkloosheid, en ook komt oliekartel OPEC+ bijeen, hetgeen oliehandelaren in de smiezen zullen houden.

Halverwege de week is er het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP, in opmaat naar het officiële banenrapport op vrijdag in de VS. Woensdag zijn er verder uit de VS de wekelijkse olievoorraden en de notulen van de Federal Reserve.

Donderdag zijn er Duitse fabrieksorders en een inflatiecijfer. In de VS komen de wekelijkse steunaanvragen en staan er ook fabrieksorders op de rol.

Vrijdag zijn er onder meer het consumentenvertrouwen, inflatiecijfers en detailhandelsverkopen uit de eurozone, de industriële productie in Duitsland en Frankrijk en zoals gezegd het Amerikaanse banenrapport.

De bedrijfsagenda is vrijwel leeg. Woensdag komt Sligro met omzetcijfers en verder is het stil. Internationaal is het ook rustig, met louter de kwartaalcijfers van Constellation Brands op donderdag.